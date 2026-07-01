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Coupe du Monde de foot 2026 : KYLIAN MBAPPÉ A ÉGALÉ LEO MESSI AVEC 6 BUTS
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ÉTATS-UNIS :: Coupe du Monde de foot 2026 : KYLIAN MBAPPÉ A ÉGALÉ LEO MESSI AVEC 6 BUTS :: UNITED STATES

Doublé contre la Suède, 18 buts au total : Le Français fonce vers le record historique de 19 buts de l'Argentin Lionel MESSI.

Kylian MBAPPÉ n’a pas tremblé. Face à la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le capitaine des Bleus a signé un doublé : 1 but juste avant la mi-temps, puis un second à la 74e minute. Bradley Barcola a aussi marqué pour une victoire 3-0 de la France.

2026 : Mbappé en mode chasseur,6 buts déjà 

Avec ce doublé, Mbappé porte son total à 06 buts dans cette Coupe du monde 2026. Il compte désormais 18 buts en Coupe du monde masculine. 

Il ne lui manque plus qu’une  seule réalisation pour égaler Lionel MESSI et son record de 19 buts avec l’Argentine. Le duel à distance est lancé.

Rappel 2022 : La finale de légende au Qatar 

Ce n’est pas une surprise pour ceux qui l’ont vu en Coupe du monde 2022 au Qatar. MBAPPÉ avait terminé meilleur buteur du tournoi avec 8 buts. 

Le point d’orgue : un triplé historique en finale contre l’Argentine le 18 décembre 2022. Seul joueur à réussir ça depuis Geoff Hurst en 1966. Malgré la défaite aux tirs au but, il était sorti en héros avec 12 buts au total en 2 éditions à ce moment-là.

Le record des phases à élimination directe, encore battu 

Le doublé face à la Suède renforce un autre de ses fiefs : le record de buts en phase à élimination directe de la Coupe du monde. C’est là que MBAPPÉ fait la différence. 2022, 2026... il répond toujours présent quand ça compte.

27 ans : Et si l’histoire basculait dès 2026 ?

À seulement 27 ans,  MBAPPÉ est à 1 but de Messi. Avec encore plusieurs matchs possibles dans cette Coupe du monde 2026, le Français peut devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition* avant même ses 28 ans.

MESSI 19. Mbappé 18. Le compte à rebours est lancé. Très net avantage au Français : Kilyan MBAPPÉ n'a que 27 ans, et devrait encore disputer les Coupes du Monde  2030 ( 31 ans) et 2034 ( 35 ans ). 

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