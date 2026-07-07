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« Femme méprisable » : Mbappé répond cash à la sénatrice raciste du Paraguay
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FRANCE :: « Femme méprisable » : Mbappé répond cash à la sénatrice raciste du Paraguay

Après avoir été la cible de propos racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla qui l'a qualifié de « Camerounais colonisé » et a comparé son éducation à celle de « chimpanzés » Kylian Mbappé a répondu sur X en la traitant de « femme méprisable et indigne de sa fonction », tandis que la FFF a annoncé des poursuites judiciaires et que le président Emmanuel Macron a apporté son soutien au capitaine des Bleus.

Le coup de sifflet final du match France-Paraguay avait à peine retenti que la haine s'était déjà déchaînée sur les réseaux sociaux. Une sénatrice, une élue de la République, une femme politique, s'était permise d'insulter le capitaine de l'équipe de France avec une violence inouïe.

Des mots ignobles. Racistes. Dégradants.

« Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d'être français. »
« Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco. »
« Les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. »

Ces propos, Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne, les a publiés sur X. Sans vergogne. Sans remords. Avec l'arrogance de ceux qui croient que tout leur est permis.

Mais Kylian Mbappé n'est pas du genre à laisser passer. Le capitaine des Bleus a pris la parole. Et sa réponse est un modèle de dignité, de fermeté et d'élégance.

« Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. »

Le contexte : un match tendu, une élimination amère

Samedi 4 juillet 2026, au Lincoln Financial Field de Philadelphie, la France affronte le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Un match sous tension, marqué par un jeu paraguayen particulièrement rugueux. À la 70e minute, Kylian Mbappé transforme un penalty et offre la qualification aux Bleus.

Au coup de sifflet final, le gardien paraguayen Orlando Gill se dirige vers Mbappé pour lui serrer la main. Le capitaine français l'ignore une décision qui en dit long sur les tensions du match. Gill, vexé, lance alors le ballon dans le dos de l'attaquant du Real Madrid.

L'incident est presque banal dans le contexte d'un match houleux. Mais pour une sénatrice paraguayenne, c'est l'occasion de déverser sa haine.

Les propos racistes de Celeste Amarilla

Quelques heures après le match, Celeste Amarilla, sénatrice paraguayenne membre du Parti libéral radical authentique, publie une série de posts sur X.

Son premier message cible directement Mbappé :

« Cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. »

Elle ajoute, s'adressant au gardien Gill :

« Tu aurais dû lui faire un doigt d'honneur, Orlando Gill. Je le fais au Sénat et il ne se passe rien. »

Mais elle va plus loin. Dans un message précédent, elle s'attaque aux origines de Mbappé :

« Un Camerounais colonisé, qui fait semblant d'être français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. »

Des propos d'une violence inouïe. Racistes, xénophobes, incitant à la violence.

La réponse cinglante de Kylian Mbappé

Ce lundi 6 juillet, Kylian Mbappé a pris la parole sur X. Sa réponse est un modèle de fermeté et de dignité :

« Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l'honneur tout au long de la compétition. »

Mbappé poursuit, dénonçant le racisme décomplexé de la sénatrice :

« Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l'effort historique que vos joueurs ont réalisés durant cette Coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. »

Il conclut par un engagement solennel :

« Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde. »

Les réactions politiques et institutionnelles

L'indignation ne s'est pas fait attendre. La ministre française des Sports, Marina Ferrari, s'est dite « absolument scandalisée » , qualifiant ces déclarations d'« abjectes » et d'« indignes » de la part d'une responsable politique.

La Fédération française de football (FFF) a annoncé des poursuites judiciaires. Dans un communiqué, elle a déclaré :

« Les propos racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé sont totalement abjects et inacceptables. Ces propos sont délictueux et condamnables. Ils doivent être poursuivis ici comme ailleurs. La FFF procède à un signalement au parquet à des fins de poursuite judiciaire. »

Le président de la République Emmanuel Macron a également apporté son soutien au capitaine des Bleus :

« Le président de la République soutient Kylian Mbappé et l'équipe de France face aux attaques racistes dont le capitaine des Bleus a fait l'objet. »

Le président paraguayen a écrit à Emmanuel Macron pour condamner les propos tenus. Le ministère des Affaires étrangères paraguayen a également condamné les déclarations de sa sénatrice.

Un contexte de racisme décomplexé

Cette sortie s'inscrit dans un contexte plus large de propos racistes tenus par des personnalités paraguayennes avant et après le match.

L'ancien gardien légendaire José Luis Chilavert avait déjà qualifié l'équipe de France de « sélection d'Afrique » à la veille du match. Le président de la FFF, Philippe Diallo, avait répondu en le qualifiant de « disgrâce » .

Le Paraguay, éliminé, ne quitte pas la Coupe du Monde avec les honneurs. Il laisse surtout l'image d'un pays où le racisme semble décomplexé, y compris au plus haut niveau de l'État.

réponse qui fait date

La réponse de Kylian Mbappé est déjà en train de faire le tour du monde. Elle est saluée pour sa fermeté, sa dignité et son élégance.

En quelques phrases, le capitaine des Bleus a accompli un tour de force : il a répondu à la haine sans s'abaisser à son niveau, il a défendu l'honneur du football et de la France, et il a rappelé que le racisme n'a pas sa place dans le sport ni dans la société.

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