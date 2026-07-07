CAMEROUN :: Un tatouage trahit son violeur : elle l’identifie en plein marché deux ans après :: CAMEROON

Deux ans après son calvaire, une trentenaire a reconnu son violeur présumé en plein marché central de Douala grâce à un tatouage spécifique une flèche sur la cuisse qu’elle n’avait jamais oublié, contraignant l’homme, qui avait nié les faits, à avouer après avoir été confronté à cette preuve corporelle.

Deux ans. Deux longues années à porter le poids d'une nuit d'horreur. À ressasser chaque détail, chaque ombre, chaque menace. À se souvenir de ce tatouage. Cette flèche. Ce signe distinctif qu'elle n'a jamais pu effacer de sa mémoire.

Mercredi, Hermine, 38 ans, déambulait au marché central de Douala quand son regard s'est figé. Un homme. Une silhouette. Et cette flèche tatouée sur le haut de la cuisse, entrevue dans un éclair de terreur.

« C'est lui ! »

Elle s'est précipitée. Elle l'a agrippé. Elle ne l'a pas lâché. Sous les regards médusés des passants, elle a crié sa vérité : cet homme, Fabrice, l'avait violée le 14 février 2023, sous la menace d'un couteau, au quartier Oyack.

« Tu cries, je te tue ! » Cette phrase, gravée dans sa chair, elle l'a entendue à nouveau en voyant son visage.

Fabrice a d'abord nié. Mais la gendarmerie a demandé une vérification. Le tatouage. La flèche sur la cuisse. Il était là. Confus, l'homme a fini par avouer : « J'avais bu ».

La nuit du 14 février 2023 : un cauchemar sous les étoiles

C'était la Saint-Valentin. Une nuit qui devait être celle de l'amour. Pour Hermine, elle est devenue celle de l'horreur.

Vers 23 heures, la trentenaire empruntait une piste au quartier Oyack, non loin du « Pont Blanchisseur » dans l'arrondissement de Douala III. Soudain, elle a senti des pas dans son dos. Trop tard. Un homme l'a rattrapée et saisie par le cou.

« Tu cries, je te tue ! » , a-t-elle entendu.

Sous la menace d'une arme blanche, épaulé par un complice resté dans l'ombre, l'homme l'a violée. Dans l'obscurité, dans la peur, Hermine a tout vu. Tout retenu. Les traits de son bourreau. Mais surtout, ce détail qui allait devenir sa seule arme : un tatouage en forme de flèche sur le haut de la cuisse.

Deux ans d'attente et de silence

Pendant deux ans, Hermine a vécu avec cette image. Elle n'a jamais oublié. Elle n'a jamais cessé d'espérer que la justice finirait par rattraper son agresseur. Mais sans nom, sans adresse, sans preuve, elle a dû attendre.

Attendre que le destin, ou le hasard, lui offre une seconde chance.

La confrontation au marché central

Mercredi 5 juillet 2026, Hermine se rend au marché central de Douala. Elle ne cherche personne. Pourtant, son regard est attiré par un homme. Une silhouette familière. Un visage qu'elle n'a pas oublié.

Elle s'approche. Elle vérifie. Le tatouage. La flèche. C'est lui.

Sans hésiter, elle s'est agrippée à lui en pleine foule. « C'est lui ! C'est mon violeur ! » , a-t-elle crié. Les passants, d'abord surpris, ont rapidement compris la gravité de la situation. Fabrice, 38 ans, a tenté de nier, de se dégager. Mais Hermine ne l'a pas lâché.

La preuve qui ne trompe pas

Conduits au poste de gendarmerie, les deux protagonistes ont été entendus. Fabrice a nié les faits avec aplomb. La gendarmerie, prudente, a demandé à Hermine de prouver ses accusations.

Elle a alors déclaré : « Il a des tatouages sur le haut des cuisses, notamment une flèche. »

Vérification faite. Le tatouage était bien là, exactement comme elle l'avait décrit. Face à cette preuve irréfutable, Fabrice n'a plus pu mentir. Il a fini par avouer, se contentant de déclarer : « J'avais bu ».

Un aveu qui soulève des questions

L'aveu de Fabrice, bien que tardif, est un soulagement pour Hermine. Mais il soulève aussi des questions. Pourquoi cet homme, qui avait un complice, n'a-t-il jamais été inquiété pendant deux ans ? Combien d'autres femmes ont-elles subi le même sort sans avoir la chance de reconnaître leur agresseur ?

L'enquête devra déterminer si Fabrice est un prédateur récidiviste et si son complice, resté dans l'ombre, pourra être identifié.

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