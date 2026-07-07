Mon édito avent France-Maroc en quart de final de la coupe du monde

Le football est souvent présenté comme un langage universel. Mais parfois, il est rattrapé par les pires travers de notre société. À quelques jours d'un quart de finale très attendu entre la France et le Maroc, les Bleus abordent ce rendez-vous dans un contexte aussi sportif qu'émotionnel.

Sur le terrain, la France a dû batailler pour venir à bout du Paraguay. Une victoire difficile, arrachée au courage, qui a rappelé que dans une Coupe du monde, rien n'est jamais acquis. Mais après le coup de sifflet final, ce n'est plus le football qui a fait la une. Ce sont les propos racistes de la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla visant Kylian Mbappé qui ont suscité une vague d'indignation à travers le monde.

Le capitaine des Bleus n'a pas laissé passer cette attaque. Avec fermeté, il a dénoncé une femme, selon ses propres mots, "méprisable et indigne de sa fonction". Dans le même temps, le président Emmanuel Macron, la Fédération française de football et de nombreuses personnalités du monde sportif ont apporté leur soutien au numéro 10 français, réaffirmant qu'aucune forme de racisme n'a sa place dans le sport ni dans la société.

Mais une grande équipe se reconnaît à sa capacité à transformer les épreuves en force. Au sein du groupe de Didier Deschamps, l'heure n'est ni à la polémique ni à la victimisation. L'heure est à la concentration. Les Bleus savent que le meilleur des messages se délivre sur le terrain.

Et quel défi les attend ! En face, le Maroc, porté par un football ambitieux, discipliné et fier de représenter tout un continent. Cette affiche dépasse le simple cadre d'un quart de finale. Elle oppose deux grandes nations de football liées par une histoire, une culture et des millions de destins communs. Ce sera une confrontation de talent, de caractère et de respect.

Au-delà des rivalités sportives, ce France-Maroc doit être une célébration du football. Une réponse à ceux qui veulent diviser. Une démonstration que le ballon peut rassembler là où les discours cherchent parfois à opposer.

Le rendez-vous est donc pris. Quatre-vingt-dix minutes, peut-être davantage, pour écrire une nouvelle page de cette Coupe du monde. Que le meilleur l'emporte, mais surtout que le football, le vrai, celui des valeurs, du respect et de la fraternité, sorte vainqueur.

Bon match à toutes et à tous.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp