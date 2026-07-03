Les 1ères assises d'EFRACAM se tiennent du 08 AU 12 JUILLET 2026 au Cameroun :: CAMEROON

Placées sous le Très Haut Patronage de S.E.M. Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, Chef de l'Etat, les premières Assises de l'Association des Élus en France d'origine ou de Nationalité Camerounaise (EFRACAM) se tiendront du 8 au 12 juillet 2026 à Yaoundé/Elig-Mfomo (8 et 9 juillet), Kribi (10 juillet), Douala (11 et 12 juillet) selon le communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

Le thème général de ces assises porte sur «la Contribution des élus de la diaspora pour le développement des territoires ». Organisées avec le soutien des autorités camerounaises et françaises ainsi que de nombreux partenaires institutionnels, économiques, universitaires et associatifs, ces Assises constituent l'un des deux rendez-vous majeurs d'EFRACAM, aux côtés de la Journée d'échanges France-Cameroun organisée chaque année au Sénat français. Cet événement a pour ambition de renforcer la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales camerounaises et françaises, de favoriser les investissements, les partenariats économiques et les échanges de compétences, tout en valorisant l'engagement des élus de la diaspora en faveur du développement local.

Les travaux porteront notamment sur l'économie, la formation, l'économie bleue, le sport, la culture, l'action sociale et les transitions écologiques.

Pendant cinq jours, élus, institutions, entreprises, universités, experts et acteurs de la société civile participeront à des tables rondes, rencontres institutionnelles, visites de terrain, sessions de réseautage et actions de solidarité, avec un objectif commun : faire émerger des projets concrets et durables au service des territoires camerounais.

À l'occasion de ces premières Assises, plusieurs accords de coopération seront signés ou renouvelés entre Institutions, entre Entreprises publiques et entre Associations.

EFRACAM procédera également à des remises de dons divers dans plusieurs localités.

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