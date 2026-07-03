Camer.be
Les 1ères assises d'EFRACAM se tiennent du 08 AU 12 JUILLET 2026 au Cameroun
CAMEROUN :: SOCIETE

Les 1ères assises d'EFRACAM se tiennent du 08 AU 12 JUILLET 2026 au Cameroun :: CAMEROON

Placées sous le Très Haut Patronage de S.E.M. Paul BIYA, Président de la République du Cameroun, Chef de l'Etat, les premières Assises de l'Association des Élus en France d'origine ou de Nationalité Camerounaise (EFRACAM) se tiendront du 8 au 12 juillet 2026 à Yaoundé/Elig-Mfomo (8 et 9 juillet), Kribi (10 juillet), Douala (11 et 12 juillet) selon le communiqué de presse parvenu à notre rédaction.

Le thème général de ces assises porte sur «la Contribution des élus de la diaspora pour le développement des territoires ». Organisées avec le soutien des autorités camerounaises et françaises ainsi que de nombreux partenaires institutionnels, économiques, universitaires et associatifs, ces Assises constituent l'un des deux rendez-vous majeurs d'EFRACAM, aux côtés de la Journée d'échanges France-Cameroun organisée chaque année au Sénat français. Cet événement a pour ambition de renforcer la coopération décentralisée entre les collectivités territoriales camerounaises et françaises, de favoriser les investissements, les partenariats économiques et les échanges de compétences, tout en valorisant l'engagement des élus de la diaspora en faveur du développement local. 

Les travaux porteront notamment sur l'économie, la formation, l'économie bleue, le sport, la culture, l'action sociale et les transitions écologiques.

Pendant cinq jours, élus, institutions, entreprises, universités, experts et acteurs de la société civile participeront à des tables rondes, rencontres institutionnelles, visites de terrain, sessions de réseautage et actions de solidarité, avec un objectif commun : faire émerger des projets concrets et durables au service des territoires camerounais. 

À l'occasion de ces premières Assises, plusieurs accords de coopération seront signés ou renouvelés entre Institutions, entre Entreprises publiques et entre Associations. 

EFRACAM procédera également à des remises de dons divers dans plusieurs localités.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Les 1ères assises d'EFRACAM se tiennent du 08 AU 12 JUILLET 2026 au Cameroun
Surpris au lit avec sa femme, il se fait rouer de coups
Fossang, Baïgom : le même cauchemar, les mêmes victimes
Junior Épée s'adjuge la 4e édition de l'EAR Rallye GT à Douala
Abuja réclame à Pretoria des compensations pour ses ressortissants dépouillés de leurs biens
Forces de défense : décorations et promotions pour les personnels
Espoir Biyong du cabinet civil d'Issa Tchiroma convoqué à la légion de gendarmerie du Littoral
WETECH déploie des solutions numériques innovantes pour la protection des femmes en zone de crise
Des proches d'Oswalde Baboke parlent d'une loyauté à Paul BIYA qui énerve "les infidèles"
Traitement de l’information: Plan International Cameroon et MTN Foundation forment les journalistes
Oswald Baboke convoqué : or, faux décret, les deux affaires qui l'encerclent
Kumba : une jeune infirmière poignardée à mort par son compagnon pasteur
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:23
Les 1ères assises d'EFRACAM se tiennent du 08 AU 12 JUILLET 2026 au Cameroun

Les 1ères assises d'EFRACAM se tiennent du 08 AU 12 JUILLET 2026 au Cameroun
02:49
Burkina, Mali, Niger : la CPI craint un affaiblissement de la justice

Burkina, Mali, Niger : la CPI craint un affaiblissement de la justice
01:45
Surpris au lit avec sa femme, il se fait rouer de coups

Surpris au lit avec sa femme, il se fait rouer de coups
01:23
Théodore Datouo nomme sa fille à son cabinet : népotisme à l'AN

Théodore Datouo nomme sa fille à son cabinet : népotisme à l'AN
01:06
Succession de Paul Biya : les coulisses d'une guerre de pouvoir sans merci

Succession de Paul Biya : les coulisses d'une guerre de pouvoir sans merci

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo