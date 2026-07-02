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Junior Épée s'adjuge la 4e édition de l'EAR Rallye GT à Douala
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CAMEROUN :: Junior Épée s'adjuge la 4e édition de l'EAR Rallye GT à Douala :: CAMEROON

Le rugissement des moteurs a une nouvelle fois résonné à Douala à l'occasion de la 4e édition de l'EAR Rallye GT. Organisée le samedi 27 juin 2026 sur le circuit de la Dinde Riviera, l'épreuve a tenu toutes ses promesses en offrant un spectacle de haut niveau aux passionnés de sport automobile et de belles mécaniques.

Au terme de deux tours disputés avec intensité, Junior Épée s'est imposé grâce au meilleur chrono de la journée. Au volant de sa Volkswagen Golf 5 R32, il succède ainsi à Paul Jing, triple vainqueur de la compétition, qui n'a pas pris part à cette édition et était exempté.

Une dizaine de bolides étaient engagés au départ de cette course, offrant au public un show mêlant vitesse, maîtrise et adrénaline.

Au-delà de la compétition, l'événement a également marqué les esprits par son organisation. La promotrice Miss Mahop a vu les choses en grand en réunissant plusieurs concessionnaires automobiles autour de l'événement, transformant le site en un véritable espace d'exposition.

« Cette quatrième édition est particulière à plusieurs niveaux. D'abord, nous avons davantage de concessionnaires qui commencent à croire à ce projet. Avec deux jours d'exposition, c'est vraiment un mini salon de l'automobile et de l'entrepreneuriat », s'est-elle réjouie.

Parmi les entreprises partenaires figuraient notamment CFAO Mobility, Mahindra et Rimco Motors, qui ont accompagné l'initiative portée par l'agence Mahoption.
Visiblement ému après son sacre, Junior Épée n'a pas caché sa satisfaction. « C'est une grande fierté pour moi de remporter ce rallye. Le vainqueur des trois premières éditions n'était pas là. Je le remercie pour ce passage de témoin et je remercie l'organisation pour cette expérience », a déclaré le nouveau champion.

Avec une affluence importante, un plateau relevé et une exposition réunissant plusieurs acteurs du secteur automobile, cette quatrième édition de l'EAR Rallye GT confirme sa montée en puissance et s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable des sports mécaniques au Cameroun.

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