CAMEROUN :: Énergie/ Sonara: Le market sounding pour la réhabilitation de la raffinerie est lancé :: CAMEROON

Pour ce faire, le gouvernement veut un partenaire privé en PPP type DBFM pour reconstruire la Société Nationale de Raffinerie ( SONARA ) de Limbé, après le sinistre de 2019

Septs ans après l’incendie du 31 mai 2019, la SONARA se relance. Le Cameroun organise les 29 et 30 juin 2026 à l’Hôtel Hilton de Yaoundé, une Consultation Internationale du Marché, ou "Market Sounding".

Objectif : attirer les majors, EPC, banques et investisseurs pour structurer la réhabilitation et modernisation de la raffinerie de Limbé en Partenariat Public-Privé.

"La Renaissance d’une Raffinerie Nationale"

Pour la Commission Multisectorielle d’Accompagnement, cette étape traduit "la volonté du Gouvernement d’associer les acteurs de référence du secteur aux réflexions relatives à la structuration technique, financière et contractuelle du projet".

Le schéma retenu : un contrat intégré Design–Build–Finance–Maintain [DBFM]. Concrètement, le privé concevra, construira, financera et assurera la maintenance. La SONARA reste propriétaire et gardera l’exploitation quotidienne.

Un projet à 3,5 millions de tonnes/an, normes AFRI 6

Le périmètre est ambitieux :

1. Reconstruction des unités touchées par le sinistre de 2019

2. Construction d’une unité Hydrocracker [HCK] et unités associées

3. Modernisation des stockages et infrastructures portuaires

4. Carburants aux normes AFRI 5, AFRI 6 et MARPOL

5. Capacité visée : au moins 3,5 millions de tonnes par an

"Le projet ne vise pas uniquement la reconstruction. Il a pour ambition de doter le Cameroun d’un outil de raffinage moderne, performant et conforme aux standards internationaux les plus exigeants" souligne la Commission.

Calendrier : Le Market Sounding n’est que l’étape 1

Le Market Sounding des 29-30 juin 2026 vise à tester l’intérêt du marché, la bancabilité, et recueillir les recommandations sur les risques et la rémunération.

Après : Appel à Manifestation d’Intérêt [APMI], Dialogue Compétitif, sélection du partenaire privé et signature du contrat.

Le calendrier exact de redémarrage sera fixé après la sélection du partenaire.

Gouvernance et garantie sociale

Pilotage : Plateforme Stratégique Interministérielle créée par convention Etat/SONARA du 25 mai 2026, présidée par le Minfi + Commission Multisectorielle installée le 14 avril 2026.

Point social fort :

Tous les emplois SONARA sont maintenus depuis 2019 "Cette mesure témoigne de l’importance stratégique accordée à l’entreprise et à son personnel"

Pourquoi un PPP ?

Selon la Commission, pour mobiliser "simultanément des capacités de financement, des technologies de pointe et des expertises spécialisées, tout en assurant une répartition optimale des risques".

Enjeu national : réduire la dépendance aux importations, renforcer la sécurité énergétique, et positionner le Cameroun comme plateforme de référence en Afrique centrale.

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