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© Camer.be : La rédaction
- 30 Jun 2026 06:38:52
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CAMEROUN :: Énergie/ Sonara: Le market sounding pour la réhabilitation de la raffinerie est lancé :: CAMEROON
Pour ce faire, le gouvernement veut un partenaire privé en PPP type DBFM pour reconstruire la Société Nationale de Raffinerie ( SONARA ) de Limbé, après le sinistre de 2019
Septs ans après l’incendie du 31 mai 2019, la SONARA se relance. Le Cameroun organise les 29 et 30 juin 2026 à l’Hôtel Hilton de Yaoundé, une Consultation Internationale du Marché, ou "Market Sounding".
Objectif : attirer les majors, EPC, banques et investisseurs pour structurer la réhabilitation et modernisation de la raffinerie de Limbé en Partenariat Public-Privé.
"La Renaissance d’une Raffinerie Nationale"
Pour la Commission Multisectorielle d’Accompagnement, cette étape traduit "la volonté du Gouvernement d’associer les acteurs de référence du secteur aux réflexions relatives à la structuration technique, financière et contractuelle du projet".
Le schéma retenu : un contrat intégré Design–Build–Finance–Maintain [DBFM]. Concrètement, le privé concevra, construira, financera et assurera la maintenance. La SONARA reste propriétaire et gardera l’exploitation quotidienne.
Un projet à 3,5 millions de tonnes/an, normes AFRI 6
Le périmètre est ambitieux :
1. Reconstruction des unités touchées par le sinistre de 2019
2. Construction d’une unité Hydrocracker [HCK] et unités associées
3. Modernisation des stockages et infrastructures portuaires
4. Carburants aux normes AFRI 5, AFRI 6 et MARPOL
5. Capacité visée : au moins 3,5 millions de tonnes par an
"Le projet ne vise pas uniquement la reconstruction. Il a pour ambition de doter le Cameroun d’un outil de raffinage moderne, performant et conforme aux standards internationaux les plus exigeants" souligne la Commission.
Calendrier : Le Market Sounding n’est que l’étape 1
Le Market Sounding des 29-30 juin 2026 vise à tester l’intérêt du marché, la bancabilité, et recueillir les recommandations sur les risques et la rémunération.
Après : Appel à Manifestation d’Intérêt [APMI], Dialogue Compétitif, sélection du partenaire privé et signature du contrat.
Le calendrier exact de redémarrage sera fixé après la sélection du partenaire.
Gouvernance et garantie sociale
Pilotage : Plateforme Stratégique Interministérielle créée par convention Etat/SONARA du 25 mai 2026, présidée par le Minfi + Commission Multisectorielle installée le 14 avril 2026.
Point social fort :
Tous les emplois SONARA sont maintenus depuis 2019 "Cette mesure témoigne de l’importance stratégique accordée à l’entreprise et à son personnel"
Pourquoi un PPP ?
Selon la Commission, pour mobiliser "simultanément des capacités de financement, des technologies de pointe et des expertises spécialisées, tout en assurant une répartition optimale des risques".
Enjeu national : réduire la dépendance aux importations, renforcer la sécurité énergétique, et positionner le Cameroun comme plateforme de référence en Afrique centrale.
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