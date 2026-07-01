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- 01 Jul 2026 06:31:15
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CAMEROUN :: Traitement de l’information: Plan International Cameroon et MTN Foundation forment les journalistes
Plan International Cameroon et MTN Foundation forment les journalistes à un traitement responsable de l’information
Plan International Cameroon, en partenariat avec la MTN Foundation, a organisé les jeudi et vendredi derniers un atelier de formation de deux jours à l'intention des journalistes des médias publics et privés, de la presse en ligne, de la presse écrite et de la télévision. Les travaux se sont déroulés au siège de Plan International Cameroon, au quartier Bastos à Yaoundé.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « Help Children Be Children » de la MTN Foundation, une initiative qui vise à promouvoir l'éducation des enfants tout en contribuant à leur protection et à leur bien-être.
Animé par des experts en communication, en droit, en psychologie, ainsi que par des représentants du ministère de l'Éducation civique et de MTN Cameroon, l'atelier a permis d'aborder les défis liés au traitement médiatique des questions impliquant les enfants.
Les échanges ont notamment porté sur les dangers de la publication de contenus choquants, l'utilisation d'expressions sensationnalistes et la diffusion d'informations susceptibles de porter atteinte à la dignité des personnes, en particulier des enfants.
Une attention particulière a été accordée à la protection des mineurs victimes d'abus, qu'il s'agisse de filles ou de garçons. Les experts ont expliqué que la divulgation d'informations sensibles permettant d'identifier une victime peut avoir des conséquences psychologiques importantes. En grandissant, un enfant pourrait être profondément affecté en découvrant que des détails de son histoire personnelle ont été rendus publics.
Afin de préserver la vie privée et la dignité des enfants, les formateurs ont recommandé aux professionnels des médias de recourir à des pseudonymes et d'éviter toute information permettant d'identifier un mineur victime de violences ou d'abus.
Selon les témoignages de plusieurs hommes et femmes de médias ayant pris part à la formation, cet atelier leur a permis de mieux cerner leur responsabilité dans la protection des droits de l'enfant et de renforcer leurs pratiques professionnelles en matière de journalisme éthique.
À travers cette initiative, Plan International Cameroon et la MTN Foundation réaffirment leur engagement en faveur de la protection des enfants et de la promotion d'une information responsable, respectueuse des droits de l'enfant et de l'éthique journalistique.
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