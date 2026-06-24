CAMEROUN :: ACTEM mobilise la communauté ELOG-MPO’O autour des grands défis de 2026 :: CAMEROON

À quelques mois de la tenue du Festival ELOG-MPO’O 2026, l'Assemblée Coutumière et Traditionnelle des ELOG-MPO’O (ACTEM) a franchi une étape importante dans la préparation de cet événement culturel majeur. Réuni en session extraordinaire samedi dernier à Edéa, le Conseil de l'ACTEM, sous la présidence du ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè, a adopté une série de mesures destinées à renforcer la cohésion de la communauté et à accélérer la mise en œuvre de sa feuille de route.

Autorité morale et président du Conseil de l'ACTEM, Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè a une nouvelle fois réaffirmé son engagement en faveur de la préservation de l'identité culturelle ELOG-MPO’O, une communauté implantée dans les régions du Littoral, du Centre, du Sud et du Sud-Ouest. La rencontre, organisée dans la salle des conférences de l'Hostellerie de la Sanaga à Edéa, a réuni les Chambres des Patriarches, les Chefs traditionnels, les élites ainsi que les responsables du Bureau exécutif autour des principaux dossiers stratégiques de l'association.

Les membres du Conseil ont examiné et validé le rapport d'activités ainsi que le rapport financier de l'exercice 2025. Présenté par le Secrétaire exécutif, Raymond Epassy, ce bilan met en lumière les actions réalisées au cours de l'année écoulée, notamment les investissements consentis pour l'aménagement du site du MPO’O, situé sur les berges du fleuve Sanaga, entre les deux ponts de la ville d'Edéa. Les échanges ont également porté sur la consolidation des ressources financières de l'association, avec un appel à diversifier les mécanismes de financement afin d'assurer la pérennité de ses projets.

L'évaluation de la feuille de route 2026 a permis de mettre en avant plusieurs innovations destinées à donner une nouvelle dimension au Festival ELOG-MPO’O. Il s'agit notamment de l'organisation d'une vaste campagne de santé gratuite, d'une implication renforcée de la diaspora ELOG-MPO’O, ainsi que de la participation annoncée de la Commission nationale camerounaise pour l'UNESCO et de plusieurs communautés traditionnelles et culturelles du pays. Pour assurer une coordination efficace de ces initiatives, le Conseil a décidé de la création d'un comité ad hoc chargé du suivi opérationnel des projets prioritaires et des préparatifs du festival.

La réforme de la Charte de l'ACTEM a également occupé une place importante dans les travaux. Convaincus de la nécessité de moderniser les textes qui régissent l'organisation, le ministre, les Patriarches et les Chefs traditionnels ont décidé de poursuivre les travaux de la commission chargée de leur relecture.

À l'issue des échanges, plusieurs résolutions ont été arrêtées. Elles concernent notamment la mise en place du comité ad hoc, l'accompagnement de la Jeunesse ELOG-MPO’O (JEM) dans l'organisation du Mini-Festival MPO’O prévu au début du mois d'août dans le canton Yassoukou, ainsi que l'organisation du prochain Conseil ordinaire, qui servira de cadre d'évaluation des premières actions engagées.

Pour le Secrétaire exécutif Raymond Epassy, cette session extraordinaire marque un tournant dans la préparation des prochaines échéances de l'association. « Les résolutions adoptées constituent désormais notre feuille de route. Elles traduisent la volonté commune des Patriarches, des Chefs traditionnels, des élites et du président du Conseil, le ministre Jean Ernest Masséna Ngallè Bibéhè, de faire du Festival ELOG-MPO’O 2026 une réussite et de poursuivre le développement de notre communauté », a-t-il déclaré.

En réunissant l'ensemble des forces vives de la communauté autour d'objectifs communs, cette session extraordinaire confirme la volonté de l'ACTEM de conjuguer préservation des valeurs ancestrales, modernisation de sa gouvernance et rayonnement du patrimoine culturel ELOG-MPO’O, à l'approche d'un rendez-vous qui s'annonce déterminant pour l'avenir de cette association centenaire.

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