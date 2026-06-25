ÉTATS-UNIS :: Texas : Prison à vie pour un prêtre nigérian coupable d’agressions sexuelles sur ses paroissiennes :: UNITED STATES

Le tribunal de Waco au Texas/USA, a condamné, le 57 ans, le prêtre catholique Anthony Odiong à la prison à vie. D’origine nigériane, il a été reconnu coupable d’avoir abusé sexuellement de plusieurs femmes qui s’étaient confiées à lui dans le cadre d’un accompagnement spirituel.

Une autorité détournée

Le verdict tombe après un procès pour un chef d’agression sexuelle au premier degré et deux chefs au second degré. Le tribunal a prononcé la réclusion à perpétuité, complétée par deux peines de 20 ans de prison et 30 000 dollars d’amende. Les peines sont confondues, mais la libération conditionnelle ne pourra être envisagée qu’après 30 ans de détention.

Pour l’accusation, Anthony Odiong a profité de sa position de prêtre et de conseiller spirituel pour abuser de la vulnérabilité émotionnelle de ses victimes. La législation du Texas assimile à une agression sexuelle toute relation intime entre un membre du clergé et une personne qu’il accompagne spirituellement, dès lors qu’il exploite cette relation de dépendance.

Du Nigeria au Texas

Ordonné au Nigeria, Anthony Odiong a exercé son ministère dans plusieurs paroisses du Texas et de Louisiane. Lors du procès, il a plaidé non coupable. Son conseil a fait savoir qu’un appel serait introduit contre la décision du tribunal.

Un dossier qui fait réagir

La condamnation provoque de nombreuses réactions au Nigeria et dans la diaspora. Elle remet au centre du débat trois questions : l’abus d’autorité dans les institutions religieuses, la responsabilité des hiérarchies ecclésiales, et la protection des victimes qui choisissent de dénoncer.

Pour le parquet, ce jugement rappelle un principe simple : la fonction spirituelle ne confère aucune immunité face à la loi.

La justice texane considère que profiter de sa position de prêtre pour abuser d’une personne vulnérable = agression sexuelle.

Il avait plaidé non coupable. Son avocat annonce un appel. L’affaire relance le débat sur les abus d’autorité religieuse.

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