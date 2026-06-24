Camer.be
Liberté d’expression : Peut-on impunément s’interroger sur la santé du président ?
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Liberté d’expression : Peut-on impunément s’interroger sur la santé du président ? :: CAMEROON

Jeune Afrique dans sa version numérique vient de jeter un pavé dans la marre. En s’intéressant à la santé de Paul Biya. Vingt ans auparavant, Le Messager de Pius Njawe l’avait fait et est passé par la trappe. Autopsie d’un sujet qui fâche, soulève des passions et met aux prises la justice à la presse sous l’arbitrage des politiques.

Le temps qui passe n’a pas changé le mode de traitement sur la Santé du Président de la République Paul Biya. Le sujet autant qu’il soulève des interrogations intéresse les rédactions des tabloïds et la presse cybernétique et inspire des titres : le Président Paul Biya est-il ? Pour le quotidien Le Messager en Décembre 1997 et  « Les interrogations persistent sur l’état de santé de Paul Biya… » Pour Jeune Afrique en Juin 2026.

Pour le cas du quotidien Le Messager, on sait que le Directeur de Publication avait pris 2 ans d’emprisonnement ferme et 500 000 d’amende pour le chef d’accusation de propagation de fausses nouvelles. Au terme d’un procès inique au cours duquel la justice avait pris une part politique active. De fait, Le substitut du procureur Yebga Matip qui représentait le parquet d’instance au procès avait déclaré haut et fort qu’on connait la ligne éditoriale de Njawe et Le Messager. Que Njawe cherche par tous les moyens à déstabiliser les institutions.

Cette déclaration, agrémentée par une autre « Ses relations avec certains partis sont connues » était venue sonner le tocsin d’une presse en quête de plus de liberté et de gardienne de la morale collective. Mettant à nu les manœuvres de la justice à subtilement inféoder la presse à l’ordre gouvernant. Il transpirait ainsi du procureur qui représente l’exécutif judiciaire que le journaliste est jugé plus pour ses positions politique que pour une quelconque infraction à la loi.

A l’époque, La commission d’Ethique et de déontologie de l’Union des Journalistes du Cameroun UJC avait surfé sur le même logiciel politico-judiciaire en demandant « la libération immédiate du confrère ainsi condamné comme gage de la bonne volonté du chef de l’Etat de mettre en œuvre une Démocratie apaisée au Cameroun ».

NB: Photo d'illustration, Pius Njawé en prison

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Liberté d’expression : Peut-on impunément s’interroger sur la santé du président ?
"Maman Kamto" est morte
Inhumation d'Edgar Lungu en Afrique du Sud: Verdict en faveur de la famille en appel
ACTEM mobilise la communauté ELOG-MPO’O autour des grands défis de 2026
Orange Music Talents Saison 2 : Orange Cameroun relance la quête des futures stars de la musique
Des solutions logistiques dans le transport et le bois pour transformer l’économie.
Cachets, diplômes, timbres : le marché du faux à Efoulan démantelé
Innovation : Bellaire Travels déploie ses ailes et révolutionne l'expérience du voyage
Martinez Zogo informateur d'Etoudi : les preuves accablantes
Arnaque à l'emploi : 13 suspects arrêtés au Cameroun
Henri Eyebé Ayissi : « L'époque des titres sans vérification est révolue »
Madiba Run 4 Health 2026 : Douala nourrit des ambitions continentales.
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:57
Liberté d’expression : Peut-on impunément s’interroger sur la santé du président ?

Liberté d’expression : Peut-on impunément s’interroger sur la santé du président ?
08:02
"Maman Kamto" est morte

"Maman Kamto" est morte
07:26
Inhumation d'Edgar Lungu en Afrique du Sud: Verdict en faveur de la famille en appel

Inhumation d'Edgar Lungu en Afrique du Sud: Verdict en faveur de la famille en appel
07:00
ACTEM mobilise la communauté ELOG-MPO’O autour des grands défis de 2026

ACTEM mobilise la communauté ELOG-MPO’O autour des grands défis de 2026
06:35
Orange Music Talents Saison 2 : Orange Cameroun relance la quête des futures stars de la musique

Orange Music Talents Saison 2 : Orange Cameroun relance la quête des futures stars de la musique

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo