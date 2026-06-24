Orange Music Talents Saison 2 : Orange Cameroun relance la quête des futures stars de la musique :: CAMEROON

À l'occasion de la célébration de la Fête de la Musique, Orange Cameroun a officiellement lancé la Saison 2 d'Orange Music Talents lors d'une soirée organisée dans un grand cabaret de Yaoundé.

L'événement a réuni des journalistes, des promoteurs culturels, des acteurs de l'industrie musicale ainsi que des partenaires de l'entreprise, venus célébrer le dynamisme de la scène artistique camerounaise.

Après une première édition remarquée, Orange Cameroun renouvelle son engagement en faveur de la promotion des jeunes talents. Cette deuxième saison ambitionne de découvrir de nouvelles voix capables de porter haut les couleurs de la musique camerounaise, tout en offrant une véritable rampe de lancement aux artistes en devenir.

Le concours sera encadré par un jury prestigieux composé de Salatiel, de Coco Argentée et de Dina Bell. Trois figures emblématiques de la musique nationale qui auront pour mission d'évaluer, d'encadrer et de révéler les meilleurs candidats.

Pour participer, les aspirants artistes devront enregistrer une vidéo d'au moins deux minutes dans laquelle ils interprètent une chanson, puis la publier sur Facebook, Instagram ou TikTok avec les hashtags OrangeMusicTalents237 et Saison2, avant le 21 juillet 2026. La mobilisation du public sera déterminante puisque les 100 candidatures ayant obtenu le plus fort engagement sur les réseaux sociaux seront qualifiées pour l'étape suivante de la compétition.

À travers cette initiative, Orange Cameroun confirme sa volonté d'accompagner la jeunesse créative et de contribuer au développement de l'industrie musicale nationale. Au-delà d'un simple concours, Orange Music Talents se veut une plateforme de détection, de formation et de valorisation des artistes de demain.

Le rendez-vous est désormais lancé. Pour de nombreux jeunes chanteurs camerounais, cette deuxième saison pourrait bien être l'occasion de transformer un rêve en carrière professionnelle.

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