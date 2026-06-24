CAMEROUN :: "Maman Kamto" est morte :: CAMEROON

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de cette maman survenu le 22 juin dernier en fin de matinée. Un troisième AVC en l’espace de quelques mois a eu raison d’elle.

Nous gardons tous en mémoire , il y a un an; l’image forte de cette maman courageuse, faisant face aux forces de l’ordre, branche d’arbre de paix à la main, lorsque la police avait empêché Maurice Kamto, de retour d’un voyage à l’étranger, de faire escale au siège de son parti à Douala.

Malgré une santé fragile, cette maman a toujours fait preuve d’un engagement remarquable. Elle se battait pour un Cameroun meilleur pour ses enfants et petits-enfants. Elle avait decidé de ne pas laisser son combat à ses enfants et petits-enfants.

C’était surtout une maman au grand coeur, d’une générosité incroyable.

Elle rendait régulièrement visite aux prisonniers politiques arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. Elle s’y était déjà rendue plus d’une vingtaine de fois. Et bien que disposant de moyens très modestes, elle n’arrivait jamais les mains vides : elle leur apportait toujours de quoi manger, encore et toujours. Elle en profitait pour leur remonter le moral et répandre de la joie.

Un sacrifice profond, digne d’admiration au regard de sa situation financière et de sa santé fragile.

Alors que tant de personnes en pleine santé ferment les yeux et le cœur sur la situation des prisonniers politiques , cette maman, à la fois malade et démunie, continuait de se rendre auprès des prisonniers politiques pour leur témoigner humanité et solidarité.

Surnommée affectueusement « Maman Kamto » ; lors de sa dernière visite, elle était accompagnée de sa fille pour ravitailler les détenus en denrées alimentaires.

Elle avait préparé deux grands seaux de "koki", accompagnés de bananes : l’un destiné aux prisonniers politiques, l’autre à l’ensemble des détenus.

Ce jour-là, la prison a vibré au rythme de la générosité et de la solidarité. Maman Kamto, amazone infatigable de la lutte pour le changement, a une fois de plus rappelé que la dignité humaine ne s’use que lorsqu’on cesse de la pratiquer.

Elle a été emporté par un AVC qui l’a cloué au lit. Et même terrassée par la maladie; ses pensées etaient toujours dirigées vers les prisonniers politiques qu’elle appelait « ses enfants ». Au lieu de se soucier de sa santé, elle se demandait ce qu’allaient manger ses enfants en prison.

D’abord paralysé de tout le côté gauche, elle avait perdu progressivement l’usage de la parole. Par la suite , elle est devenue pratiquement inerte jusqu’à sa mort survenue ce 22 juin 2026.

Malheureusement, elle ne disposait pas de moyens pour se faire soigner.

Va et repose en paix maman ! Tu as mené le bon combat !

N’oublions pas l’engagement et les sacrifices de ces petites personnes qui ont œuvré à leur modeste niveau pour un Cameroun meilleur.

L’oubli est la ruse du diable!

Arol Ketch - 23.06.2026

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