CAMEROUN :: Des solutions logistiques dans le transport et le bois pour transformer l’économie. :: CAMEROON

Africa Global Logistics AGL et Terminal bois du Port de Douala (TBPD) ont pris une part active à la grande rencontre économique du salon PROMOTE 2026 à Yaoundé. L’occasion était donnée de présenter de know how dans les domaines de transport et logistique, des solutions intégrées au service de la filière bois. Notamment avec la participation du Directeur General de AGL au « Cameroon EU Business Week ».

En marge de Promote, Cette rencontre a réuni les acteurs clés des secteurs industriel, logistique et financier. A l’occasion, AGL CAMEROUN a partagé sa vision des corridors logistiques. Au cours des discussions, AGL a mis en lumière le rôle stratégique des infrastructures logistiques et des corridors de transport dans le développement économique du Cameroun et de la sous-région. En meme temps qu’il a défendu une vision intégrée des chaînes logistiques, fondée sur la complémentarité des infrastructures portuaires, ferroviaires, routières et digitales, afin de fluidifier durablement les échanges et renforcer la connectivité des territoires.

Pour le Directeur General Thibaut Lamé « La performance des corridors logistiques repose sur une approche intégrée, combinant infrastructures, digitalisation et excellence opérationnelle. C’est à cette condition que nous pourrons accompagner efficacement la transformation économique du Cameroun et de la sous-région. La logistique est un véritable accélérateur d’industrialisation, et AGL s’engage pleinement à en être un catalyseur en Afrique centrale, au service de la création de valeur locale et de la compétitivité des économies »

Avec emphase sur la mise en place et au développement de la Zone Intégrée Industrialo-Portuaire de Kribi (ZIIPK), véritable levier de transformation locale des matières premières et de développement du commerce intra-africain. Ce qui a fait dire à Nicolas Junior NKADA, Directeur Commercial que « Nous sommes entièrement satisfaits d’avoir participé au salon PROMOTE 2026 qui a représenté une opportunité stratégique pour AGL Cameroun de renforcer son positionnement sur le dédouanement et de dynamiser sa prospection commerciale. Notre approche structurée, combinant visibilité et ciblage des prospects, vise à générer des retombées concrètes à court terme »

La dynamique de développement impulsée par AGL se matérialise par une synergie d’action notamment avec le Terminal bois du Port de Douala (TBPD). Avec la présentation au salon Promote 2026 des solutions logistiques intégrées, notamment en dédouanement, transport aérien et logistique express, au service des entreprises et des particuliers et de la filière bois.

Eudox KAPCHE GHOMDUM, Key account Manager chez Terminal bois du Port de Douala (TBPD) l’a d’ailleurs rappelé « À PROMOTE 2026, TBPD réaffirme sa volonté d’apporter des solutions logistiques intégrées et performantes au service de la filière bois et de l’économie camerounaise et son engagement à offrir à ses clients des opérations portuaires fiables, fluides et parfaitement maîtrisées. Aux côtés d’AGL Cameroun, nous mettons notre expertise au service de solutions concrètes qui simplifient les exportations de bois, sécurisent les flux et améliorent directement la compétitivité de nos partenaires

On le voit bien, à travers cette double présence, AGL Cameroun et TBPD confirment leur positionnement de partenaire stratégique des échanges commerciaux et leur engagement en faveur du développement de corridors logistiques performants en Afrique centrale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp