CAMEROUN :: Les caméras de vidéosurveillance accablent Amougou Belinga :: CAMEROON

Ce 18 juin 2026, la Cour d'appel du Centre examine l'énième demande de mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Amougou Belinga, mais l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction militaire Pierrot Narcisse Nzié, appuyée par des images de vidéosurveillance et le témoignage du Lieutenant-Colonel Justin Danwé, dresse un faisceau d'indices accablant tandis que l'affaire Martinez Zogo révèle une dimension politique bien plus large.

LE DESTIN D'UN HOMME, LES PREUVES D'UN CRIME

Il s'appelle Jean-Pierre Amougou Belinga. On le surnomme le « Zomlo'o ». Homme d'affaires influent, magnat des médias, proche du pouvoir.

Depuis des mois, il croupit dans les geôles de la justice militaire. Accusé d'être le commanditaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, il clame son innocence. Il rejette en bloc toute accusation de complicité de torture.

Mais ce 18 juin 2026, alors que la Cour d'appel du Centre examine sa énième demande de mise en liberté provisoire, un document implacable se dresse sur son chemin : l'ordonnance de renvoi signée par le Colonel-Magistrat Pierrot Narcisse Nzié.

Un texte qui ne laisse rien au hasard. Un texte qui aligne les preuves, les témoignages, les images. Un texte qui raconte une histoire glaçante.

Celle d'un homme d'affaires qui, exaspéré par les critiques d'un journaliste, aurait ordonné une « correction » correction qui a viré au cauchemar.

Mais l'affaire Martinez Zogo, c'est aussi une histoire de complot. Un coup dans le coup. Un assassinat instrumentalisé par des factions rivales pour éliminer un concurrent gênant.

Le puzzle est complexe. Les pièces s'assemblent. Et ce 18 juin 2026, la Cour d'appel pourrait bien sceller le destin du « Zomlo'o ».

L'ordonnance de renvoi le document qui accable

Le 18 juin 2026, la Cour d'appel du Centre à Yaoundé examine la énième demande de mise en liberté provisoire de Jean-Pierre Amougou Belinga.

Mais le destin de l'homme d'affaires se heurte à un mur : l'ordonnance de renvoi signée par le Colonel-Magistrat Pierrot Narcisse Nzié, juge d'instruction militaire.

Ce document dresse l'inventaire des charges et des indices graves qui justifient, selon la justice militaire, son maintien rigoureux derrière les barreaux.

« L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction militaire est opposée à l'examen de la demande de mise en liberté provisoire », indiquent les sources judiciaires.

Les aveux du Lieutenant-Colonel Justin Danwé

Le premier pilier de l'accusation repose sur les aveux du Lieutenant-Colonel Justin Danwé, ancien chef des opérations de la Direction générale des recherches extérieures (DGRE).

Lors de la confrontation explosive du 10 février 2023, puis devant le juge d'instruction, Danwé n'a pas varié sur l'essentiel.

Il soutient avoir reçu une enveloppe de 2 millions de FCFA des mains d'Amougou Belinga le 29 décembre 2022.

La mission confiée était claire : mener une action de force pour faire taire ou intimider l'animateur de l'émission Ambouteillage, Martinez Zogo, dont les sorties médiatiques exaspéraient le puissant homme d'affaires.

« L'ancien chef des opérations de la DGRE n'a pas varié sur l'essentiel », confirme une source proche du dossier.

Les images qui ne mentent pas

Au-delà des mots, ce sont les preuves techniques qui scellent la décision du juge Nzié.

L'exploitation des caméras de vidéosurveillance des bureaux d'Amougou Belinga révèle une chronologie millimétrée :

- Le 16 janvier 2023 : les images montrent Justin Danwé s'introduire chez le « Zomlo'o » à la veille de l'enlèvement, pour confirmer que tout le dispositif était prêt.

- Le 18 janvier 2023 : les caméras le filment à nouveau, au lendemain du crime, venu livrer le compte rendu de l'opération.

Ce timing parfait entre le donneur d'ordres et l'exécuteur constitue le verrou de l'instruction.

La ligne de défense d'Amougou Belinga

Face à ces accusations, la ligne de défense de l'homme d'affaires reste inflexible.

Depuis l'enquête préliminaire jusqu'au cabinet d'instruction, Amougou Belinga rejette en bloc l'accusation de complicité de torture.

Mais face à ses dénégations, le magistrat instructeur oppose une série d'éléments matériels et de témoignages qui accablent le suspect.

Un complot d'État le « coup dans le coup »

L'affaire Martinez Zogo cache une réalité bien plus tentaculaire.

L'irruption dans le dossier de Martin Savom, autre acteur clé de l'ombre ayant financé Danwé immédiatement après les faits, valide la thèse d'un coup dans le coup.

Si Amougou Belinga a bel et bien commandé une correction punitive sous le coup de la colère, l'issue tragique et l'extrême violence de l'assassinat portent la marque d'un agenda politique parallèle.

La mort du journaliste semble avoir été instrumentalisée par des factions rivales pour éliminer un concurrent gênant, transformant un règlement de comptes personnel en un redoutable complot d'État.

Le puzzle Martinez Zogo

L'affaire Martinez Zogo est un puzzle complexe.

D'un côté, un homme d'affaires exaspéré par les critiques d'un journaliste qui l'a pris pour cible dans son émission Ambouteillage.

De l'autre, des officiers de la DGRE la redoutable direction des renseignements camerounais impliqués dans l'exécution.

Et au milieu, un journaliste qui a payé de sa vie son audace.

Le rôle de Martin Savom cet homme de l'ombre qui a financé Danwé immédiatement après les faits suggère que l'affaire dépasse le simple cadre d'un règlement de comptes personnel.

VII. Ce 18 juin 2026 l'audience décisive

À l'audience de ce 18 juin 2026, les avocats d'Amougou Belinga plaideront une fois de plus pour sa libération provisoire.

Mais l'ordonnance de renvoi du juge Nzié est un obstacle de taille.

Le Colonel-Magistrat a estimé que les charges étaient suffisamment graves pour justifier le maintien en détention.

Les images de vidéosurveillance, le témoignage de Danwé, le faisceau d'indices tout concourt à maintenir le « Zomlo'o » derrière les barreaux.

Les enjeux justice, politique et impunité

L'affaire Martinez Zogo est devenue un symbole.

Symbole de la lutte contre l'impunité au Cameroun. Symbole des dérives d'un régime où les puissants peuvent tout se permettre. Symbole d'une justice qui, parfois, ose défier les puissants.

La décision de la Cour d'appel sera scrutée de près. Par la famille du journaliste. Par la société civile. Par les observateurs internationaux.

Car au-delà du sort d'un homme, c'est la crédibilité de la justice camerounaise qui est en jeu.

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