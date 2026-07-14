Camer.be
TEETY TEZANO À STRASBOURG : LE CHARISME, LE RYTHME ET L’AUDACE D’UNE ARTISTE QUI ASSUME
FRANCE :: DIASPORA

FRANCE :: TEETY TEZANO À STRASBOURG : LE CHARISME, LE RYTHME ET L’AUDACE D’UNE ARTISTE QUI ASSUME

Invitée à Strasbourg à l’occasion du barbecue géant NGÔ NDE, TEETY TEZANO n’a pas simplement chanté : elle a occupé la scène, imposé son énergie et conquis le public.

Gracieuse, souriante, généreuse et résolument dynamique, la jeune artiste a livré une prestation pleine de fraîcheur et de maîtrise. Une présence scénique qui confirme, une fois encore, que TEETY TEZANO possède ce supplément d’âme capable de créer une véritable connexion avec son public.

Mais au-delà du rythme et de l’ambiance, c’est son nouveau titre consacré au mariage qui interpelle. Sur une musique entraînante et dansante, l’artiste porte une parole forte : le mariage est l’engagement de deux partenaires et ne saurait reposer sur les seuls sacrifices de la femme.

TEETY TEZANO chante l’amour, mais refuse d’en faire une prison. Quand le respect disparaît, quand l’équilibre se brise et que la relation devient une souffrance, elle ose poser la question du départ. Une prise de position assumée, courageuse, presque militante, portée avec une étonnante maturité au regard de son jeune âge.

Les mots sont choisis, le message est clair et le rythme, terriblement efficace. Le public strasbourgeois ne s’y est d’ailleurs pas trompé : il s’est laissé embarquer par une artiste lumineuse qui sait désormais conjuguer musique, danse et conscience sociale.

TEETY TEZANO grandit. TEETY TEZANO s’affirme. Et surtout, TEETY TEZANO ose.

Bravo l’artiste, et belle tournée européenne !

Mon artiste du week-end : TEETY TEZANO, sans hésitation.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Dr. Roger Noutcha : « Le NGÔ NDE en Alsace est né de notre volonté de rester unis »
STRASBOURG : QUAND LA DANSE FOLKLORIQUE RÉVEILLE LES SOUVENIRS ET FAIT VIBRER L’ALSACE
TEETY TEZANO À STRASBOURG : LE CHARISME, LE RYTHME ET L’AUDACE D’UNE ARTISTE QUI ASSUME
Retrouver un ventre plat : Le manifeste de Suzanne Bekoume contre la résignation
Ottawa : la crise des passeports camerounais vire au scandale
Marcel Tchangue : un dernier hommage à la hauteur de son engagement
Liliane, 50 ans de grâce : l'élégance d'une vie au service des autres
Brunch Entrepreneurial du MP3 : une communauté d'entrepreneurs camerounais prend forme
Diaspora camerounaise : le paradoxe de ceux qui louent Biya
Un mémorial Marcel Tchangue organisé par la diaspora combattante camerounaise le 4 juillet prochain
Le Dr Eric Tientcheu brille à l’Université Paris Panthéon Assas avec le prix de sa thèse
Bruxelles en ébullition : la finale du Challenge PDF du MRC fascine
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:48
Dugarry détruit Deschamps : « T'as le niveau pour une demi-finale ? »

Dugarry détruit Deschamps : « T'as le niveau pour une demi-finale ? »
10:14
Qui est Claude Owona Ekoto, la nouvelle Directrice régionale de la SFI ?

Qui est Claude Owona Ekoto, la nouvelle Directrice régionale de la SFI ?
09:54
Affaire Martinez Zogo: Amougou Belinga avait-il privatisé le service du contre-espionnage étatique ?

Affaire Martinez Zogo: Amougou Belinga avait-il privatisé le service du contre-espionnage étatique ?
08:42
Portrait du nationaliste camerounais Jean Mbouendé

Portrait du nationaliste camerounais Jean Mbouendé
05:38
Dr. Roger Noutcha : « Le NGÔ NDE en Alsace est né de notre volonté de rester unis »

Dr. Roger Noutcha : « Le NGÔ NDE en Alsace est né de notre volonté de rester unis »

N/A :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

TEETY TEZANO à STRASBOURG Juillet 2026
AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo