FRANCE :: TEETY TEZANO À STRASBOURG : LE CHARISME, LE RYTHME ET L’AUDACE D’UNE ARTISTE QUI ASSUME

Invitée à Strasbourg à l’occasion du barbecue géant NGÔ NDE, TEETY TEZANO n’a pas simplement chanté : elle a occupé la scène, imposé son énergie et conquis le public.

Gracieuse, souriante, généreuse et résolument dynamique, la jeune artiste a livré une prestation pleine de fraîcheur et de maîtrise. Une présence scénique qui confirme, une fois encore, que TEETY TEZANO possède ce supplément d’âme capable de créer une véritable connexion avec son public.

Mais au-delà du rythme et de l’ambiance, c’est son nouveau titre consacré au mariage qui interpelle. Sur une musique entraînante et dansante, l’artiste porte une parole forte : le mariage est l’engagement de deux partenaires et ne saurait reposer sur les seuls sacrifices de la femme.

TEETY TEZANO chante l’amour, mais refuse d’en faire une prison. Quand le respect disparaît, quand l’équilibre se brise et que la relation devient une souffrance, elle ose poser la question du départ. Une prise de position assumée, courageuse, presque militante, portée avec une étonnante maturité au regard de son jeune âge.

Les mots sont choisis, le message est clair et le rythme, terriblement efficace. Le public strasbourgeois ne s’y est d’ailleurs pas trompé : il s’est laissé embarquer par une artiste lumineuse qui sait désormais conjuguer musique, danse et conscience sociale.

TEETY TEZANO grandit. TEETY TEZANO s’affirme. Et surtout, TEETY TEZANO ose.

Bravo l’artiste, et belle tournée européenne !

Mon artiste du week-end : TEETY TEZANO, sans hésitation.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp