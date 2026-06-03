CAMEROUN :: Ils menaçaient Yaoundé sur TikTok. La gendarmerie les a retrouvés. :: CAMEROON

Après une vidéo de menaces devenue virale sur TikTok, la Brigade de Gendarmerie de Nkolbisson a interpellé trois adolescents le 1er juin 2026 révélant derrière la provocation numérique un réseau bien réel de braquages, d'agressions et de trafic de drogues.

Ils posaient pour la caméra. Codes de gangs, regards durs, menaces explicites. La vidéo avait tout pour impressionner les followers. Elle a surtout impressionné la gendarmerie.

En quelques heures, la séquence TikTok avait semé la panique dans les quartiers de Mvan et Nkolbisson, à Yaoundé. En quelques jours, les auteurs étaient retrouvés, encerclés, interpellés.

Trois adolescents qui croyaient que l'écran d'un smartphone était un bouclier. Ils ont découvert que c'était une pièce à conviction.

TIKTOK, GANGS ET GENDARMERIE : YAOUNDÉ MET FIN À L'ILLUSION D'IMPUNITÉ NUMÉRIQUE

Dans les quartiers de Mvan et Nkolbisson, à la périphérie de la capitale politique camerounaise, un sentiment de psychose s'était progressivement installé. La cause : une vidéo. Postée sur TikTok, partagée des milliers de fois, elle mettait en scène plusieurs jeunes garçons dans une démonstration froide et calculée de nuisance. Codes de gangs, propos menaçants, regards provocateurs. Le message était clair : ces quartiers leur appartenaient.

Quand TikTok devient une scène de crime

Pour ces adolescents, les réseaux sociaux n'étaient pas un espace de divertissement. Ils étaient un outil de domination territoriale. Un moyen d'intimider, de marquer leur présence, d'installer la peur dans l'esprit des habitants. L'apologie de la violence, filmée, montée, postée. Une mise en scène de la menace à destination d'une audience captive et terrifiée.

Les citoyens des quartiers ciblés n'ont pas attendu. Face à l'escalade du sentiment d'insécurité, plusieurs d'entre eux ont rompu le silence et déposé plainte. Les dénonciations ont afflué vers la Hiérarchie de la Gendarmerie Nationale, déclenchant une réaction immédiate.

Une traque méthodique

La Brigade de Gendarmerie de Nkolbisson, placée sous le commandement de l'Adjudant-chef-Major OTABELA NKE Merlin, a pris en charge le volet opérationnel. La méthode employée a combiné cyber-renseignement et enquêtes de terrain traditionnelles : analyse des métadonnées, identification des comptes, recoupements géographiques, recueil de témoignages.

Le résultat est tombé le lundi 1er juin 2026 : trois présumés malfaiteurs, identifiés comme acteurs clés de la vidéo incriminée, ont été localisés, encerclés et interpellés. Leur arrestation a mis un coup d'arrêt brutal à l'illusion que l'anonymat numérique pouvait tenir lieu d'impunité.

Derrière la vidéo, un réseau criminel ancré

Ce que les investigations ont révélé dépasse largement le cadre de la provocation en ligne. Derrière l'esbroufe des poses et des regards de défi se cachait une réalité criminelle bien plus lourde : vols à main armée, agressions physiques, vente et consommation de drogues et substances psychotropes.

L'enquête, toujours en cours au sein de la Brigade de Gendarmerie de Nkolbisson, vise désormais à cartographier l'ensemble du réseau. L'objectif affiché est global : démantèlement complet de la bande organisée, éradication des braquages et neutralisation des filières de trafic illicite dans les quartiers concernés.

Un avertissement pour toute une génération

Cette opération résonne comme un signal fort. Elle adresse un message sans ambiguïté à une frange de la jeunesse camerounaise qui confondrait liberté d'expression numérique et délinquance caractérisée.

La législation camerounaise réprime sévèrement la cybercriminalité et l'apologie de la violence. Un pseudonyme, une interface, un taux d'engagement ne constituent pas un rempart face à la loi. Les forces de l'ordre l'ont prouvé : la traçabilité numérique fonctionne, et elle fonctionne vite.

En nettoyant les quartiers de Mvan et Nkolbisson de ces foyers de tension, la Gendarmerie Nationale réaffirme un principe fondamental : la loi s'applique dans les rues comme sur les écrans.

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