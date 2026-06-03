CAMEROUN :: Pro Meet Up 2026 vient accélérer l’émergence et l’intégration économiques de Afrique Centrale :: CAMEROON

Le train de Pro Meet Up 2026 est en marche. Une rencontre a eu lieu à Yaoundé, capitale du Cameroun et poumon économique de l’Afrique Centrale. Dans le cadre de lancement d'un processus de concertation avec les différentes parties prenantes qui va se poursuivre jusqu'à la tenue de la conférence principale prévue du 14 au 16 septembre 2026.

Il s’agit d’une initiative de Pro Meet Up, plateforme de concertation, de mobilisation des investissements, de partage d'expériences et de mise en relation entre les acteurs publics et privés autour des priorités. Un espace de rencontre, de dialogue, de mise en relation, de co-construction, permettant l'émergence de partenariats, d'opportunités d'affaires, de projets structurants et de collaborations durables entre les acteurs publics et privés et partenaires au développement de la sous-région Afrique Centrale.

Pour cette 5e edition on note l'implication des organisations telles que la Commission Économique des Nations Unies pour l'Afrique, la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale, ainsi que le Pan-African Payment and Settlement System.

Le thème a été choisi à dessein à savoir « Afrique Centrale en mouvement : stratégies d'émergence et accélération du business dans les dynamiques sous-régionales ». Et le décor planté Notre sous-région concentre un potentiel économique, énergétique, agricole, minier et industriel immense. Toutefois, ce potentiel reste encore insuffisamment valorisé en raison des contraintes persistantes liées à la connectivité, à la logistique, à la mobilité des biens et des personnes, ainsi qu'à l'interconnexion de nos infrastructures.

Selon le Ministre des Transports du Cameroun, principal hôte de la cérémonie, « Cette thématique interpelle directement nos États, nos institutions et nos économies sur l'urgence, vous l'avez su tout à l'heure, de bâtir un espace communautaire davantage intégré, connecté, compétitif et surtout résilient ». Bien plus, il revêt une résonance particulière pour le secteur des transports, dont le rôle est désormais central dans les politiques de transformation économique, de facilitation des échanges et d'intégration régionale.

De par son importance dans le mouvement des personnes et des biens de la Sous-Région et accélérateur de développement, la notion de corridor de transport a retenu l’attention des participants et ne sauraient plus être appréhendés comme de simples axes de transit. A cet effet, l’appel de le CEMAC était clair « un corridor moderne ne doit plus seulement permettre le déplacement des marchandises, il doit désormais connecter des bassins de production, structurer les filières industrielles, faciliter la transformation locale, intégrer des systèmes logistiques, soutenir les paiements régionaux, stimuler l'investissement et créer des écosystèmes économiques transfrontaliers. Autrement dit, le corridor devient un instrument de transformation économique régionale »

Une exhortation qui pour pertinente qu’elle soit a retenu les participants, notamment Carole Mbessa Elongo présidente du pro Meet Up pour qui l'ambition, ne sera pas d'identifier simplement des filiales des filières, « elle sera de démontrer comment les corridors intégrateurs peuvent devenir les leviers de structuration, de compétitivité et de développement à l'échelle régionale ». Aussi, Pour donner corps à cette ambition, « nous avons identifié un corridor pilote : le corridor Douala - N'Djamena - Bangui - Port-Gentil Parce qu’il relie quatre économies dont les avantages comparatifs sont complémentaires »

Les travaux sont rythmés par une boussole, portée par Pro Meet Up 2026 et déclinée par sa présidente « Une dynamique qui, si nous savons collectivement la porter avec ambition, méthode et persévérance, pourra durablement transformer le visage économique de notre sous-région. Nous avons l'opportunité de générer davantage de valeur localement, et surtout, nous avons l'opportunité de créer concrètement contribuer concrètement à la mise en œuvre de la vision portée par les dirigeants de nos États et les institutions qui œuvrent quotidiennement à l'intégration économique de notre continent ».

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