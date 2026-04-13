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Le Bayern Munich sur la voie royale face au Real Madrid
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Une confrontation de prestige entre des clubs ambitieux

Les étapes s’enchainent et les matchs se suivent en EUROPE – LIGUE DES CHAMPIONS, et les différentes formations en lice se donneront sur le terrain afin de chercher le résultat dans cette manche retour des quarts de finale et ainsi espérer atteindre le dernier carré. Le leader des Paris sportifs mettra tout en œuvre pour faire des heureux à travers Supergooal !

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Un défi à relever de part et d’autre pour avoir le résultat

L’affiche BAYERN MUNICH – REAL MADRID est la clé de voûte pour faire de cette semaine celle que vous avez voulu. Une rencontre importante entre deux clubs qui se sont donnés au match Aller et essayeront de se mettre en branle sur le terrain pour donner le meilleur d’eux et avoir le résultat.

Jouant à domicile avec sa cote de 1.56, BAYERN MUNICH vainqueur au match Aller devra profiter d’être devant son public pour venir à bout de son adversaire qui ne viendra pas en victime résignée et faire la différence en prenant le dessus pour obtenir un résultat positif qui lui permettra d’atteindre la demi-finale. Prétendants au titre, les coéquipiers de JOSHUA KIMMICH devront tenir la barre haute pour venir à bout de leur adversaire et ne pas compromettre leurs chances pour la suite.

 

Mais il faudra cependant faire attention au REAL MADRID battu à domicile avec sa cote de 4.70 essayera de relever le défi devant son vis-à-vis afin d’aller réaliser un match formidable sur le terrain et espérer faire un bon résultat ce qui lui sera très favorable pour espérer revenir au score. Les coéquipiers de VINICIUS JUNIOR mouilleront le maillot comme toujours pour jouer à fond leur chance afin d’obtenir une victoire même si la tâche ne s’annonce pas du tout aisée au regard de l’adversité et surtout de l’enjeu du match pour les joueurs qui devront donner tout pour ne pas le regretter.

Ce sera la 15ème opposition entre les deux formations toutes compétitions confondues avec 08 victoires pour REAL MADRID contre 04 victoires pour BAYERN MUNICH et 02 matchs nuls et donc le résultat sera bénéfique de part et d’autre.

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