CAMEROUN :: Adja Awa réfugiée au Tchad : arrestation, torture au SED et exil :: CAMEROON

Séquestrée, battue, puis relâchée. L’ex-militante du RDPC devenue lanceuse d’alerte a refait surface à N’Djamena. Après des mois de silence, celle qui avait ébranlé le microcosme politique camerounais par ses « révélations croustillantes » sur les coulisses du pouvoir vit désormais au Tchad. Malade, traumatisée, elle fuit les mêmes services secrets qui l’ont brisée.

Faits essentiels : de Yaoundé à N’Djamena, un parcours de survie

Adja Awa, également connue sous le nom de Hadja Haoua Aboubakar, n’est pas une inconnue au Cameroun. Issue du sérail un temps, cette militante du RDPC, le parti au pouvoir, était pourtant devenue l’une des voix les plus tranchantes sur la scène politique nationale. Et pour cause : elle livrait des détails inédits sur le fonctionnement interne de la présidence camerounaise. Ses propos, parfois chocs, fascinaient autant qu’ils inquiétaient. Elle avait nommé des acteurs, évoqué des pratiques, décrit des circuits financiers informels. Notamment en accusant le tout-puissant ministre d’État et secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, d’avoir « pris Paul Biya en otage ». Jusqu’à ce qu’elle disparaisse, le 23 juillet 2025, date à laquelle un avis de recherche était activement lancé contre elle, la visant pour « appels à l’insurrection ». Pendant des mois, plus rien. Puis l’information refait surface ce 4 mai 2026.

Adja Awa n’a donc pas été enlevée par des inconnus. Elle a été arrêtée, puis détenue au SED, le cœur secret du renseignement politique camerounais depuis l’indépendance. Sous l’appellation anodine et bureaucratique, il cache en réalité un vaste système de collecte de renseignements intérieurs, de surveillance des opposants et d’enquêtes sensibles pour le compte de la présidence. C’est un organe craint et dont les méthodes sont souvent dénoncées.

La torture est au programme de sa détention. Pendant plusieurs semaines, l’influenceuse subit des violences physiques et psychologiques. Ni avocat, ni famille, ni recours. Le SED agit dans l’ombre, sans aucun contrôle judiciaire effectif. Puis, sans explication officielle, elle est relâchée. Dès sa libération, elle quitte précipitamment le Cameroun. Direction le Tchad, et plus précisément N’Djamena, où elle s’installe. Mais son corps et son esprit portent les séquelles. Malade et traumatisée par les souffrances endurées, elle vit aujourd’hui recluse, loin des projecteurs, loin des siens.

Pourquoi avoir fait taire Adja Awa ?

Les révélations sur le pouvoir constituent un motif classique de répression au Cameroun. Le régime de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, tolère très peu les lanceurs d’alerte. Adja Awa aurait franchi une ligne rouge en nommant des acteurs, des pratiques, des circuits financiers informels au sein même de la présidence. À la différence de simples militants de l’opposition, elle était issue des rangs du parti au pouvoir, le RDPC. Ses critiques internes étaient donc perçues comme beaucoup plus dangereuses pour la cohésion du régime et la loyauté de ses barons.

Les causes profondes de son arrestation sont structurelles. Primo, le SED agit sans contrôle judiciaire effectif. Les détentions secrètes sont légion et n’obéissent à aucune procédure légale. Secundo, la loi camerounaise criminalise la diffusion d’informations « tendant à nuire à l’image des institutions », ce qui offre une base légale très large pour museler toute critique. Tertio, aucune opposition organisée ne peut physiquement protéger une source aussi exposée.

La torture n’est donc pas un accident dans ce système. Elle est un véritable outil de dissuasion. Faire souffrir Adja Awa, c’est envoyer un message sans équivoque à tout potentiel témoin gênant : vous finirez comme elle. Cette stratégie de la peur vise à prévenir toute autre tentative de lancement d’alerte.

Comment le SED fonctionne et comment on s’en échappe

Le SED est un service de renseignement intérieur qui a massivement renforcé ses prérogatives sous le régime Biya. Ses agents ne portent pas d’uniforme et sont difficilement identifiables. Leurs centres de détention sont disséminés dans Yaoundé. La procédure est toujours la même : interpellation discrète, transfert rapide vers un lieu secret, interrogatoires intensifs. Aucune notification à la famille n’est jamais faite.

Les méthodes de torture employées incluent les privations de sommeil, les positions forcées douloureuses, les décharges électriques, et selon certains rapports d’ONG, les violences sexuelles. Les magistrats ne sont jamais informés de ces détentions. Le parquet reçoit parfois une notification de « garde à vue », mais bien après les faits, une fois que l’essentiel des dégâts a déjà été causé.

La libération d’Adja Awa intervient sans inculpation. Pourquoi une telle issue ? Sans doute parce que son dossier était trop fragile juridiquement pour être mené devant un tribunal. Peut-être aussi parce qu’elle a accepté de se taire et de quitter définitivement le territoire. Ce mécanisme est classique : on torture d’abord pour obtenir des « informations », puis on relâche la victime, physiquement et psychologiquement affaiblie, en espérant qu’elle disparaisse à jamais dans l’anonymat.

Le Tchad est une destination plausible. Le pays voisin n’a pas d’accord d’extradition formel avec le Cameroun sur les délits de presse ou d’opinion. N’Djamena offre une certaine porosité et une administration moins efficace pour traquer les opposants. Mais Adja Awa y est désormais étrangère, sans soutien financier solide, sans réseau familial protecteur. Sa maladie aggrave encore son isolement et sa précarité.

La santé d’Adja Awa est la priorité absolue. Des militants camerounais en exil et des associations de défense des droits humains tentent de la localiser précisément pour lui apporter une aide médicale et financière. Son témoignage pourrait être formellement recueilli par des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International et servir de base à un rapport accablant. Mais le risque est réel : le SED peut tenter de l’atteindre jusqu’au Tchad, par enlèvement ou en faisant pression sur les autorités locales.

Le gouvernement camerounais, lui, garde un silence prudent. Il ne confirme pas, mais ne dément pas non plus. Cette stratégie de l’ambiguïté vise à étouffer l’affaire sans avoir à fournir d’explications embarrassantes.

Combien d’Adja Awa avant qu’on cesse de détourner le regard ?

La jeune femme repose aujourd’hui malade à N’Djamena, loin des siens, épuisée par les sévices du SED. Elle avait choisi les mots pour combattre, pour dénoncer ce qu’elle estimait être des injustices. On lui a répondu par la force, la violence et l’exil. Son histoire pose une question dérangeante : dans une Afrique où les lanceurs d’alerte sont systématiquement réduits au silence, brisés puis oubliés, qui osera encore parler demain ? Et surtout, qui paiera pour les tortures qu’elle a subies ? La réponse tiendra peut-être dans une indifférence générale, confortable mais coupable. Ou dans un improbable sursaut de conscience collective, que l’on n’attend plus vraiment.

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