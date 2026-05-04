CAMEROUN :: Sévices au travail : le ministre du Travail ordonne une enquête après une vidéo choc :: CAMEROON

La séquence dure moins de deux minutes. On y voit un employé subir des sévices au travail sous les ordres d’un supérieur. Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale a réagi ce 4 mai 2026 par un communiqué officiel. Il exprime une « vive indignation » et ordonne une enquête immédiate.

Un employé victime, une vidéo virale, une enquête ouverte

L’identité de l’entreprise n’a pas encore été rendue publique. La vidéo circule largement sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Le ministre a saisi l’Inspection du travail territorialement compétente. Les faits constituent une violation droits fondamentaux du travailleur, selon le communiqué. La dignité du travailleur et son intégrité physique sont explicitement mentionnées.

Le gouvernement s’appuie sur la législation nationale et les conventions internationales ratifiées. Aucun délai n’a été communiqué pour les résultats de l’enquête Ministère Travail.

Pourquoi de tels actes surviennent-ils encore ?

Le sévice au travail se définit comme tout acte volontaire infligé à un salarié portant atteinte à son intégrité physique ou morale. Les causes profondes sont structurelles. Premier facteur : l’asymétrie de pouvoir dans certaines entreprises. L’employeur ou son représentant se croit au-dessus des règles. Deuxième facteur : la peur des représailles. Les témoins et les victimes hésitent à parler. Troisième facteur : l’insuffisance des contrôles inopinés.

Le ministre rappelle qu’aucun employeur ne peut « se substituer à la loi ». La formulation est juridiquement forte. Elle implique que certains responsables avaient peut-être instauré des punitions « maison ».

Comment l’Inspection du travail va-t-elle procéder ?

L’Inspection du travail dispose de pouvoirs d’investigation précis. Elle peut se rendre sur place sans préavis. Elle interroge l’employeur, les témoins et la victime identifiée. Elle peut exiger tous les documents internes : règlements, fiches de paie, registres de sanctions. Le rapport d’enquête est transmis au procureur si des infractions pénales sont caractérisées.

Le mécanisme juridique repose sur l’article du code du travail interdisant les traitements inhumains et dégradants. Les auteurs encourent des peines d’emprisonnement et des amendes. L’entreprise elle-même peut être sanctionnée. Le ministre précise que les « responsabilités seront établies avec rigueur ». Le mot « rigueur » signale une tolérance zéro.

Impact après la diffusion de la vidéo

Plusieurs conséquences sont attendues. L’entreprise visée risque une fermeture administrative temporaire. D’autres sociétés du même secteur vont renforcer leurs formations. Les syndicats vont exiger des inspections surprises systématiques. Le gouvernement pourrait durcir les amendes maximales.

Cette affaire pourrait changer la culture managériale. Les sévices au travail étaient souvent tus. La vidéo a brisé un tabou. Les employés savent désormais qu’ils peuvent filmer et dénoncer. Les juges pourraient créer une jurisprudence sur la notion de « traitement dégradant » en entreprise. Le ministre appelle déjà les travailleurs à dénoncer « par les voies appropriées » tout abus.

Une vidéo suffira-t-elle à faire reculer la violence patronale ?

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale promet une enquête « approfondie ». Mais combien d’autres victimes n’ont pas de caméra pour témoigner ? La question de la prévention reste entière. Les inspecteurs du travail sont-ils assez nombreux ? Les sanctions passées ont-elles été dissuasives ? La réponse à cette affaire dira si les mots du gouvernement se transforment en actes.

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