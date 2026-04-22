Camer.be
Torture policière à Douala : Mang sort de LaQuintinie et exige des radiations
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Torture policière à Douala : Mang sort de LaQuintinie et exige des radiations :: CAMEROON

Deux semaines enfermé de force. Un commissaire accusé de torture. Un homme qui réclame justice.

Quatorze jours. C'est le temps que Jacques Bertrand Mang a passé interné de force au pavillon psychiatrique de l'hôpital Laquintinie de Douala. Il est sorti. Et il parle.

Une interpellation qui vire à l'internement forcé

Les faits se déroulent à Douala. Des éléments de la police camerounaise interpellent Jacques Bertrand Mang et le conduisent au commissariat de New Bell. C'est là, selon ses déclarations, qu'un commissaire lui aurait infligé des actes de torture.

L'étape suivante : un transfert forcé vers l'hôpital Laquintinie. Mang y est placé dans le pavillon psychiatrique sans, selon lui, aucun fondement médical justifié. Il y restera deux semaines complètes avant d'en être libéré.

Pourquoi l'hôpital psychiatrique comme destination ?

L'internement psychiatrique forcé se définit comme le placement d'une personne dans un établissement de soins mentaux sans son consentement ni décision judiciaire préalable. Utilisé contre des individus politiquement actifs ou simplement dérangeants, il constitue une forme de neutralisation reconnue par les organisations de droits humains.

Dans le cas de Mang, l'enchaînement interpellation, torture au commissariat de New Bell, puis transfert à Laquintinie suit un schéma documenté dans plusieurs contextes autoritaires africains. Le pavillon psychiatrique remplace la cellule classique. Il délégitimise la victime avant même qu'elle puisse parler.

Ce mécanisme produit un double effet : isolement physique et disqualification sociale préventive.

Ce que Mang exige concrètement

Sorti de Laquintinie, Jacques Bertrand Mang ne se tait pas. Il formule deux exigences publiques et directes.

Première exigence : la radiation de ses tortionnaires du corps de la police nationale camerounaise. Il s'adresse nommément au Délégué Général à la Sûreté Nationale, autorité hiérarchique suprême de la police au Cameroun.

Deuxième exigence : le dépôt d'une plainte formelle. Mang annonce son intention de saisir la justice. Cette démarche, si elle aboutit, contraint les institutions à produire une réponse officielle documentée ce qui constitue en soi un enjeu majeur.

La crédibilité de sa démarche repose sur sa capacité à produire des preuves médicales et des témoignages. L'hôpital Laquintinie devient un élément central : ses dossiers d'admission constituent une pièce à charge potentielle.

L'affaire Mang s'inscrit dans une tendance plus large. L'usage des structures psychiatriques à des fins de répression politique constitue une ligne rouge pour les instances internationales Union africaine, Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Si d'autres cas similaires émergent, le Cameroun s'expose à une pression diplomatique structurée.

La variable décisive reste la plainte annoncée. Déposée, elle oblige. Abandonnée, elle valide l'impunité.

Qui répondra de ces deux semaines à Laquintinie ?

Une institution qui interne un citoyen par la force dans un pavillon psychiatrique sans base médicale porte une responsabilité juridique et morale précise. Les noms sont connus. Les lieux sont identifiés. La chronologie est reconstituée.

La question n'est plus de savoir ce qui s'est passé. Elle est de savoir si quelqu'un en répondra.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#cameroun #droitshumains #douala #policeabus #laquintinie

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Torture policière à Douala : Mang sort de LaQuintinie et exige des radiations
Saint Désir Atango condamné à Mfou : le verdict choc qui secoue le Cameroun
Espaly-Saint-Marcel :un homme tire à la carabine sur des enfants après des années de racisme signalé
Nécrologie : Mort de Roger Betala le journaliste retraité de la CRTV
Cimencam Douala : un ouvrier entre dans l'usine un vendredi et n'en ressort jamais
Mbat Village rasé : 200 maisons brûlées au cœur du Cameroun anglophone
L'Afrique centrale en conclave à Yaoundé pour rationaliser l'état-civil
Mansouen, département du Noun : un couple retrouvé mort, enquête ouverte
Agents fictifs au Parlement camerounais : 150 fantômes, des millions envolés
Mois d’avril explosif chez STARTIMES !
Blaise Moussa victime de la mauvaise gestion dans le secteur de l'électricité
Le Pape Benoit XIV chez nous: Les félicitations de Shanda Tonme pour l'organisation
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:32
Torture policière à Douala : Mang sort de LaQuintinie et exige des radiations

Torture policière à Douala : Mang sort de LaQuintinie et exige des radiations
00:03
Saint Désir Atango condamné à Mfou : le verdict choc qui secoue le Cameroun

Saint Désir Atango condamné à Mfou : le verdict choc qui secoue le Cameroun
19:45
MEDITRAINING, AUX PREMICES D’UNE CONVERGENCE MEDICALE MONDIALE A PARIS

MEDITRAINING, AUX PREMICES D’UNE CONVERGENCE MEDICALE MONDIALE A PARIS
17:12
Espaly-Saint-Marcel :un homme tire à la carabine sur des enfants après des années de racisme signalé

Espaly-Saint-Marcel :un homme tire à la carabine sur des enfants après des années de racisme signalé
16:31
Crise anglophone : l'archevêque de Bamenda accuse des acteurs du système de saboter la paix

Crise anglophone : l'archevêque de Bamenda accuse des acteurs du système de saboter la paix

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo