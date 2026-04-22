Camer.be
Saint Désir Atango condamné à Mfou : le verdict choc qui secoue le Cameroun
CAMEROUN :: SOCIETE

Saint Désir Atango condamné à Mfou : le verdict choc qui secoue le Cameroun :: CAMEROON

Cinq ans de prison ferme. Le tribunal de Mfou a condamné Saint Désir Atango dans une affaire d’inceste devenue nationale. Le dossier mêle aveux publics, accusations de sorcellerie et drame familial.

Le tribunal de Mfou rend son verdict contre Saint Désir Atango

Selon la source unique fournie, la juridiction de Mfou a rendu sa décision mardi 21 avril 2026. Saint Désir Atango, chanteur camerounais, était poursuivi pour inceste et pratiques de sorcellerie sur ses filles.

La plainte provenait de la mère des jeunes femmes. Elle dénonçait des faits d’une extrême gravité. L’accusé avait reconnu sur Facebook des relations sexuelles avec ses deux filles.

Il aurait aussi déclaré être le père de l’enfant de l’aînée. Le tribunal a prononcé cinq ans ferme. Une fille a été libérée. L’autre a écopé de trois ans ferme.

Pourquoi cette affaire révèle des failles profondes de protection familiale

Le viol intrafamilial se définit comme une violence sexuelle commise dans le cadre familial. Ce type d’affaire prospère souvent dans le silence, la peur et la dépendance matérielle.

La proximité entre auteur présumé et victimes freine les signalements. La honte sociale retarde aussi la parole. Plus le délai est long, plus les dommages psychologiques s’aggravent.

La notoriété publique constitue un autre facteur. Lorsqu’une personnalité connue est visée, certains témoins hésitent à parler. La pression communautaire devient un verrou supplémentaire.

Aveux Facebook, emprise psychologique et accusations occultes

Le dossier souligne le poids des traces numériques. Un aveu sur réseau social se définit comme une déclaration publique pouvant nourrir une procédure judiciaire selon le droit applicable.

Les accusations de pratiques mystiques mentionnées  renvoient à une logique d’emprise. La peur de forces invisibles peut renforcer le contrôle sur des proches vulnérables.

La médiatisation change aussi l’équilibre du dossier. Elle accélère la circulation des faits, mais expose les victimes à une seconde violence publique.

Ce que le verdict de Mfou peut changer au Cameroun

Cette condamnation remet la question de l’inceste au centre du débat national. Elle peut encourager d’autres victimes à saisir la justice et à demander protection.

Associations et institutions seront attendues sur l’accompagnement psychologique. La prise en charge des enfants concernés devient un enjeu immédiat.

L’affaire peut pousser à renforcer prévention, éducation et dispositifs d’alerte. Le Cameroun sera jugé sur les réformes concrètes.

Après la condamnation, la vraie bataille commence pour les victimes

Le jugement clôt la séquence pénale. Il n’efface ni les traumatismes ni les ruptures familiales. La question centrale demeure : comment reconstruire durablement après un tel drame ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#saintdesiratango #mfou #cameroun #inceste #justice

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Saint Désir Atango condamné à Mfou : le verdict choc qui secoue le Cameroun
Espaly-Saint-Marcel :un homme tire à la carabine sur des enfants après des années de racisme signalé
Nécrologie : Mort de Roger Betala le journaliste retraité de la CRTV
Cimencam Douala : un ouvrier entre dans l'usine un vendredi et n'en ressort jamais
Mbat Village rasé : 200 maisons brûlées au cœur du Cameroun anglophone
L'Afrique centrale en conclave à Yaoundé pour rationaliser l'état-civil
Mansouen, département du Noun : un couple retrouvé mort, enquête ouverte
Agents fictifs au Parlement camerounais : 150 fantômes, des millions envolés
Mois d’avril explosif chez STARTIMES !
Blaise Moussa victime de la mauvaise gestion dans le secteur de l'électricité
Le Pape Benoit XIV chez nous: Les félicitations de Shanda Tonme pour l'organisation
Prix littéraire OSÚ acte 4: Daquin Cédric AWOUAFACK finaliste dans la catégorie poésie.
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:32
Torture policière à Douala : Mang sort de LaQuintinie et exige des radiations

Torture policière à Douala : Mang sort de LaQuintinie et exige des radiations
00:03
Saint Désir Atango condamné à Mfou : le verdict choc qui secoue le Cameroun

Saint Désir Atango condamné à Mfou : le verdict choc qui secoue le Cameroun
19:45
MEDITRAINING, AUX PREMICES D’UNE CONVERGENCE MEDICALE MONDIALE A PARIS

MEDITRAINING, AUX PREMICES D’UNE CONVERGENCE MEDICALE MONDIALE A PARIS
17:12
Espaly-Saint-Marcel :un homme tire à la carabine sur des enfants après des années de racisme signalé

Espaly-Saint-Marcel :un homme tire à la carabine sur des enfants après des années de racisme signalé
16:31
Crise anglophone : l'archevêque de Bamenda accuse des acteurs du système de saboter la paix

Crise anglophone : l'archevêque de Bamenda accuse des acteurs du système de saboter la paix

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining
MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo