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© Camer.be : T.M.P.
- 17 Apr 2026 10:47:37
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Visite papale au Cameroun: ADC deploit un dispositif aéroportuaire à la hauteur de l’événement :: CAMEROON
La visite du Pape au Cameroun constitue un événement d’envergure internationale qui mobilise l’ensemble des institutions de la République. À cette occasion, Aéroports Du Cameroun (ADC) a une nouvelle fois démontré son rôle stratégique dans l’accueil et la gestion des grandes missions officielles sur le territoire national.
Dès l’annonce de l’arrivée du Saint-Père, un dispositif spécial a été activé au sein des principales plateformes aéroportuaires du pays. L’Aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, l’Aéroport international de Douala et celui de Bamenda, parmi d’autres, ont été placés au cœur du protocole d’accueil.
Les équipes techniques, les services de sûreté, la police des frontières, la douane ainsi que les autorités administratives ont travaillé en parfaite coordination pour garantir la sécurité maximale de l’appareil papal et la fluidité des opérations au sol. Sous la conduite du Directeur Général, Thomas Owona Assoumou, le top management d’ADC a assuré la supervision opérationnelle, la mobilisation des ressources humaines et matérielles, ainsi que la coordination avec les acteurs étatiques et internationaux impliqués dans la visite papale.
Cette visite met en lumière l’importance capitale des aéroports camerounais non seulement comme points de transit, mais aussi comme portes d’entrée diplomatiques, économiques et culturelles du pays. Chaque arrivée officielle constitue une vitrine du professionnalisme national, de la capacité organisationnelle de l’État et du niveau de modernisation des équipements.
La réussite d’un tel événement repose sur la synergie entre ADC, les services de sécurité, les autorités gouvernementales et les partenaires internationaux, illustrant la capacité du Cameroun à organiser et sécuriser des événements d’envergure mondiale. En assurant une gestion efficace, sécurisée et ordonnée de la visite du Pape, ADC confirme le rôle central des aéroports dans la souveraineté nationale, la diplomatie et le développement économique.
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