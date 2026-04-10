CAMEROUN :: Cameroon Athletics Challenge act 4 met le cap sur la promotion de l’athlétisme local.

Le lancement de cette édition vient de se tenir à la salle des actes de la mairie de Douala IV au cours d'une conférence de presse.

Une initiative majeure dédiée à la promotion et à la structuration de l’athlétisme au Cameroun et en Afrique Centrale. Dès l’entame, les organisateurs ont exprimé leur gratitude envers les athlètes, partenaires et médias présents, soulignant l’importance de cette rencontre dans la dynamique de développement du sport local et la préparation des grandes échéances sportives à venir.

Le Cameroon Athletics Challenge s’impose comme une série de compétitions préparatoires au Marathon International de Douala, considéré comme la grande messe de l’athlétisme national et régional. L’événement s’inscrit ainsi dans une logique de continuité et de montée en puissance du niveau des athlètes camerounais.

Selon les organisateurs, l’initiative est née d’un constat clair : de nombreux athlètes locaux ne disposent pas toujours des moyens nécessaires pour participer régulièrement à des compétitions internationales. Le challenge vise donc à offrir un cadre structuré, compétitif et sécurisé pour la préparation des coureurs sur le territoire national. «Il est essentiel de mieux encadrer la préparation des athlètes». Un Marathon ne s’improvise pas, et une bonne planification est indispensable pour garantir performance et sécurité », ont rappelé les intervenants.

Depuis trois éditions déjà, l’événement connaît une croissance progressive, aussi bien en termes de participation que de structuration des épreuves.

Le programme de cette édition comprend plusieurs épreuves adaptées à différents profils :

•Marathon et semi-marathon 21 km ( 250 mil )

•Course de 10 km( 150 mil) réservée aux athlètes amateurs et professionnels sous condition médicale

•Course populaire de 6 km ouverte à tous

•Marche sportive de 10 km ( 100 mil) accessible au grand public.

Les organisateurs ont insisté sur l’esprit inclusif de l’événement, qui permet à chacun de participer selon son niveau, que ce soit en compétition ou dans une démarche de bien-être.

Au-delà de la performance, l’événement met un accent particulier sur la participation citoyenne. Les courses et marches sont conçues pour accueillir des familles, des groupes d’amis, des entreprises et des associations.

Cette dimension populaire vise à encourager la pratique du sport pour tous et à renforcer la culture du mouvement et de la santé au sein des populations.

Les organisateurs ont rassuré sur les dispositifs de sécurité mis en place. Un important dispositif médical sera déployé sur l’ensemble du parcours, comprenant ambulances, médecins, infirmiers, secouristes et forces de maintien de l’ordre ; en cas de prise en charge urgente, les cas graves seront orientés vers un centre hospitalier de référence.

Par ailleurs, l'une des innovations majeures de cette édition est l’organisation d’une caravane sportive qui parcourra plusieurs villes du pays ( du 5 avril au 2 août 2026) notamment Douala( 12 avril) , Kribi ( 10 mai) Bafoussam(6-9 juin) Yaoundé ( juillet) et Ngaoundere( 2 août).

Cette approche vise à rapprocher la compétition des populations, à démocratiser la pratique sportive et à renforcer l’engagement citoyen autour des valeurs du sport.

La mairie de Douala IV, partenaire historique du Marathon International de Douala, a réaffirmé son engagement aux côtés des organisateurs. Les autorités locales et partenaires privés ont été salués pour leur soutien constant, indispensable à la réussite de l’événement.

Dans cette dynamique, le partenaire CCA-Bank a exprimé sa fierté d’accompagner l’initiative depuis ses débuts :« Ces événements sont véritablement remarquables. Nous sommes fiers de faire partie de cette initiative depuis ses débuts. Il s’agit aujourd’hui de la neuvième édition ( en octobre 2026) , et notre ambition est de faire évoluer ce projet jusqu’à la 30e édition.

Nous vous remercions sincèrement pour votre accueil. Nous sommes ravis de participer à cette aventure et impatients de poursuivre cette belle collaboration à vos côtés ».

Avec cette 4e édition, les promoteurs du Cameroon Athletics Challenge affichent une ambition claire : structurer durablement l’athlétisme local, révéler les talents et renforcer la visibilité du Cameroun sur la scène sportive africaine et internationale. Avec en perspective le grand objectif : la réussite du Marathon International de Douala.

D'après le slogan "mon marathon ma santé" plus de 800 participants sont attendus dès le 12 avril prochain ; le rendez-vous est désormais pris pour les différentes étapes de la caravane du Marathon au cœur des communautés, premier coup de Marathon ce 12 avril dans la capitale économique Douala.

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