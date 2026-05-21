CAMEROUN :: Dschang : 200 FCFA, trois enfants brûlés vifs par le beau-père :: CAMEROON

Moins de 0,30 euro. C’est le montant qui a déclenché une nuit d’horreur à Dschang, dans l’ouest du Cameroun. Trois enfants âgés de 5 à 13 ans luttent entre la vie et la mort après avoir été torturés au fer à repasser.

Un drame familial sur fond d’accusation de vol

Les faits se sont produits dimanche soir dans le quartier Fokeré à Dschang. Selon les témoins et les autorités locales, le beau-père des enfants les a accusés d’avoir fait disparaître 200 FCFA (environ 0,30 euro).

L’homme a chauffé un fer à repasser jusqu’à le rendre brûlant. Il a ensuite infligé des lésions graves sur les corps des trois mineurs. Après les avoir ligotés, il a quitté le domicile.

Des voisins, alertés par les cris, ont forcé la porte et libéré les victimes. Les enfants ont été transportés d’urgence à l’hôpital de Maka. Le pronostic vital n’a pas été officiellement communiqué, mais les brûlures sont qualifiées de “graves” par les sources locales.

Le suspect a été interpellé par la gendarmerie de Dschang. Il est placé en garde à vue pour “violences et sévices sur mineurs”. Une enquête est ouverte.

Pourquoi une violence extrême pour une somme dérisoire

La valeur symbolique de 200 FCFA ne peut expliquer seule l’intensité des sévices. Dans les ménages précaires d’Afrique subsaharienne, chaque franc compte. Mais ce montant reste inférieur au prix d’un repas de rue à Dschang.

Le mécanisme réel repose sur un cocktail de facteurs : précarité économique, autorité parentale toxique et impunité perçue. Le beau-père a utilisé un objet domestique banal. Un fer à repasser comme instrument de torture. Ce choix révèle une volonté de maximiser la douleur avec un outil disponible.

Les spécialistes de la protection de l’enfance pointent aussi l’absence de recours immédiat pour les victimes. Au Cameroun, les châtiments corporels restent largement tolérés dans le cadre familial. Seuls les cas extrêmes, comme celui-ci, déclenchent une intervention judiciaire.

Comment un tel passage à l’acte a été possible

Le déroulement suit un schéma classique des violences domestiques sur mineurs. L’adulte isole les enfants, utilise un objet chauffant pour un effet “exemplaire”, puis les ligote pour empêcher toute fuite ou appel à l’aide.

L’absence de voisins immédiats dans le logement a joué. Le beau-père a attendu que les cris s’intensifient pour partir. Les témoins précisent qu’aucun adulte n’était présent au moment des brûlures. Les enfants de 5, 8 et 13 ans étaient seuls face à leur bourreau.

La réaction des voisins. Intervention rapide et libération a probablement sauvé les trois victimes. L’hôpital de Maka, bien que modeste, dispose d’une unité de soins pour brûlés. Mais les transferts vers un centre spécialisé à Yaoundé ou Douala sont souvent entravés par le coût et l’éloignement.

Le procès du beau-père fera jurisprudence. Si la justice camerounaise applique le Code pénal (article 277 sur les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente), la peine peut atteindre 15 ans de réclusion. L’opinion publique locale, choquée, exigera un exemple.

Les trois enfants survivront-ils sans séquelles physiques et psychologiques ? Les brûlures profondes laissent des cicatrices invalidantes. Un suivi psychiatrique est indispensable, mais rarement accessible hors des grandes villes.

Ce drame pourrait accélérer deux évolutions. D’abord, un renforcement des signalements obligatoires pour les personnels soignants et enseignants à Dschang. Ensuite, une prise de conscience collective sur la banalisation des châtiments corporels.

Sur le plan économique, la pauvreté restera un terreau fertile pour ces violences tant que des sommes aussi faibles (200 FCFA) représenteront un enjeu dans des foyers vivant avec moins de 1 dollar par jour et par personne.

Une question ouverte sur la protection de l’enfance

Combien d’autres enfants subissent chaque jour des brûlures, des ligotages ou des coups pour des motifs dérisoires sans jamais voir leur bourreau inquiété ? L’affaire de Dschang n’est pas un fait divers isolé. C’est le symptôme d’un système où la pauvreté légitime la violence. La justice camerounaise a désormais l’occasion de poser une limite claire.

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