CAMEROUN :: Décès du maire de Dschang : Jacquis Kemleu Tchagbou victime d’un AVC après un retour de France :: CAMEROON

Jacquis G. Kemleu Tchagbou, maire de Dschang, est décédé. Il venait de regagner le Cameroun après un séjour en France. La cause du décès est un accident vasculaire cérébral.

Un élu condamné dans l’affaire Saptrans

La disparition du maire de Dschang survient dans un contexte judiciaire lourd. Jacquis G. Kemleu Tchagbou avait été condamné à six mois de prison ferme et à une amende de trente millions de francs CFA. La peine était liée à l’affaire Saptrans, un vaste dossier de malversations financières impliquant plusieurs élus locaux.

Le maire venait de rentrer d’un séjour en France. Peu après son retour, il a été victime d’un AVC foudroyant. Les circonstances exactes de son décès n’ont pas encore été officiellement détaillées par sa famille ou les autorités sanitaires.

La municipalité de Dschang, ville universitaire de l’ouest du Cameroun, perd ainsi son premier magistrat. L’élu était en fonction au moment de son décès, malgré sa condamnation pénale.

Les enjeux pour la municipalité de Dschang

La mort du maire de Dschang ouvre une crise de succession. Un adjoint doit assurer l’intérim. Une élection municipale partielle devra être organisée dans les délais légaux. Cette échéance risque de raviver les luttes locales.

L’affaire Saptrans perd l’un de ses prévenus. Le dossier judiciaire, déjà complexe, devra être réexaminé. Les co-accusés pourraient voir leur situation évoluer.

La ville de Dschang, station climatique réputée, devra se trouver un nouveau leader. L’héritage politique du maire défunt sera débattu. Ses réalisations, mais aussi ses condamnations, marqueront sa mémoire.

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