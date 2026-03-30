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© Camer.be : Myriam Zouga
- 30 Mar 2026 08:51:48
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Le Professeur Victor Mbarika lance un fonds pour soutenir les médias au Cameroun :: CAMEROON
Dans le cadre de la préparation de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui se célèbre le 3 mai prochain, le Président de The ICT University, le Professeur Victor Mbarika, vient de lancer un fonds de soutien de 100 millions de FCFA pour venir en aide aux journalistes au Cameroun.
Dans un communiqué radio presse paru à notre rédaction, le professeur Victor Mbarika souligne , de nombreux journalistes continuent de travailler dans des conditions très difficiles, avec des ressources limitées et une baisse des revenus publicitaires.
Cette initiative vise à apporter un soutien direct aux professionnels des médias à travers le Cameroun, afin de soutenir leur mission d’information du public.
Le Prof. Mbarika a déjà contribué à hauteur de 5 millions de FCFA et appelle 19 autres hommes et femmes d’affaires à contribuer chacun à hauteur de 5 millions de FCFA, afin d’atteindre l’objectif de 100 millions de FCFA avant le 3 mai.
Les contributions doivent être effectuées UNIQUEMENT via les canaux officiels de The ICT University :
Email officiel ICT-U : president@ictuniversity.edu.cm
Téléphone / WhatsApp : +1 (225) 288-8883 / +237 673 14 70 12
Pour les transferts Mobile Money :
Veuillez nous contacter par téléphone ou par email.
Pour les virements bancaires :
Banque : ACCESS BANK
Nom du compte : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY UNIVERSITY “ICTU”
Numéro de compte : 00401300173
Aucun fonds ne doit être envoyé à un individu. Une transparence totale sera assurée par des journalistes seniors sélectionnés issus des médias anglophones et francophones.
Plus de précisons sur cet élan d'action via cet extrait vidéo..
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