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Carte d’identité au Cameroun : un citoyen obtient son document en moins de six heures
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Carte d’identité au Cameroun : un citoyen obtient son document en moins de six heures :: CAMEROON

Six heures pour une carte d’identité : l’exception qui redonne espoir

Biométrie à 9 heures, message de retrait à 17 heures. Sans piston, sans pot-de-vin. Un citoyen de Douala a obtenu sa carte nationale d’identité en moins de six heures. Un exploit qui tranche avec le quotidien des milliers de Camerounais confrontés à des procédures interminables.

Une expérience citoyenne hors norme

Le témoignage provient d’un usager du centre de production de la carte nationale d’identité à Douala. Selon son récit, les agents présents ont fait preuve d’un calme et d’un professionnalisme inhabituels. L’accueil, la coordination des opérations et l’accompagnement des usagers ont été salués comme exemplaires. Deux agents, Abdel Karim et Alexander, ont été distingués pour leur rôle dans ce service d’exception. Le processus s’est déroulé sans recours à des relations personnelles ni à des paiements informels.

Un dysfonctionnement habituel

La lenteur administrative au Cameroun résulte d’un empilement de facteurs : procédures obsolètes, saturation des infrastructures, absentéisme, et surtout une culture du piston ancrée. La carte d’identité nationale, document indispensable pour voter, voyager ou accéder à de nombreux services publics, est souvent obtenue après des mois d’attente. Ce qui rend l’exploit de Douala remarquable, c’est qu’il démontre qu’un autre fonctionnement est possible. L’efficacité administrative observée ce jour-là repose sur la présence d’agents formés, motivés et soutenus par une organisation fluide.

Un service public qui fonctionne

Le service public se définit comme une activité d’intérêt général assurée par l’État ou ses délégataires. Son efficacité repose sur trois piliers : des procédures standardisées, des agents compétents et une gouvernance intègre. À Douala, ces trois éléments ont convergé. La prise des données biométriques a été réalisée sans délai. La transmission aux services de production a suivi un circuit maîtrisé. La notification par SMS du retrait, dans la même journée, a clos une chaîne où chaque maillon a joué son rôle sans rupture.

Un modèle à reproduire ou une exception sans lendemain

À court terme, ce cas isolé peut restaurer la confiance des citoyens dans l’administration camerounaise. Les agents Abdel Karim et Alexander deviennent des symboles d’une fonction publique qui honore ses engagements. À long terme, l’enjeu est de transformer cette exception en règle. La modernisation administrative passe par la numérisation des processus, la formation continue des agents et une politique de reconnaissance des performances. Si le centre de Douala maintient ce niveau de service, il pourrait servir de laboratoire pour une réforme plus large.

Une victoire à consolider

Ce citoyen de Douala a vécu ce que beaucoup considèrent comme un miracle administratif. La question désormais est de savoir si cette performance est le début d’une transformation durable ou un simple éclair dans un ciel encore chargé. Les Camerounais, habitués à dénoncer les défaillances, sauront-ils exiger aussi fortement que l’excellence devienne la norme ?

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