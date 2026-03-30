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Une Représentation des consommateurs dénonce l’augmentation du prix des bouquets TV programmée.
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CAMEROUN :: Une Représentation des consommateurs dénonce l’augmentation du prix des bouquets TV programmée. :: CAMEROON

La Fondation Camerounaise des Consommateurs (FOCACO) porte à l'attention de l'opinion publique et de l'ensemble des abonnés aux services de télévision numérique, une modification tarifaire imminente consécutive à l'entrée en vigueur de la Loi de Finances 2026.

La loi

Conformément aux dispositions de l'article 142 du Code Général des Impôts modifié par la Loi de finances pour l’exercice 2026*, un réaménagement de la fiscalité sur les contenus audiovisuels a été opéré à travers l’institution des droits d’accises sur certains bouquets de télévision qui jusqu’ici en étaient exemptés. Bien que le gouvernement présente cette mesure comme une réduction du taux de droit d'accises (passant de 12,5% à 5% pour certains segments), la réalité du marché laisse présager une répercussion directe sur le portefeuille des ménages.

Ce que les abonnés doivent savoir

Hausse des tarifs "Bas de Gamme" : Pour les bouquets dont le prix est supérieur à 5  000 F CFA et inférieur ou égal à 10 000 FCFa, l'application d'un droit d'accises de **5%** entraînera une augmentation mécanique du prix final. Exemple concret : Un abonnement actuellement facturé à 10 000 FCFA passera à 10 500 FCFA dès le 1er avril, soit une charge supplémentaire de 500 FCFA par mois pour l'abonné.

Protection du "Très Bas de Gamme"  La FOCACO tient toutefois à préciser que les bouquets d'entrée de gamme, dont le prix hors taxe est inférieur ou égal à 5 000 FCFA, bénéficient d'une exonération totale. Ces tarifs ne devraient donc subir aucune hausse.

 La pression fiscale

La FOCACO déplore que cette pression fiscale supplémentaire pèse une nouvelle fois sur le consommateur final, limitant ainsi l'accès à l'information et au divertissement numérique pour les classes moyennes. Nous appelons les opérateurs de distribution (Canalsat et consorts) à faire preuve de transparence dans leur communication tarifaire et invitons les abonnés à la vigilance dès le 1er avril 2026.

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