CAMEROUN :: Nouvelles règles pour moto-taxis dès avril 2026, contrôles renforcés à Akwa, Bali et Bonapriso :: CAMEROON

Dès le 2 avril 2026, les conducteurs de moto-taxis à Douala devront se conformer à de nouvelles obligations. Le maire Roger Mbassa Ndine ordonne des contrôles systématiques et inopinés dans trois quartiers sensibles.

Une régulation qui se durcit

La régulation de la circulation urbaine à Douala entre dans une phase nouvelle. Le maire de la ville, Dr. Roger Mbassa Ndine, Grand Officier de l’Ordre National, a signé un communiqué radio presse. Le texte fixe les nouvelles mesures de régulation de la circulation urbaine applicables aux moto-taxis.

Les opérations de contrôle débuteront le 2 avril 2026. Elles seront menées par les agents de la police municipale et les “Ambassadeurs du Bon Ordre Urbain”. Les zones ciblées sont les quartiers Akwa, Bali et Bonapriso, trois secteurs à forte densité de circulation.

Deux catégories de conducteurs sont concernées. Les conducteurs de moto-taxis à usage commercial doivent présenter une attestation d’enrôlement dans le programme d’assainissement du secteur. Ils doivent également porter le chasuble homologué délivré par la Communauté urbaine de Douala. Les conducteurs à titre personnel, quant à eux, doivent justifier de leur permis de conduire, de la carte grise et d’une assurance valide.

Les causes d’une répression accrue

La première raison de cette offensive tient à l'encombrement chronique des artères doualaises. Les moto-taxis, souvent non répertoriés, circulent sans respect du code de la route. Les accidents et les embouteillages paralysent la ville.

Cette démarche traduit aussi une volonté de professionnalisation du secteur. La mairie souhaite sortir les motos de l'informel. L'attestation d'enrôlement doit servir de sésame pour une activité encadrée, avec des conducteurs identifiés et formés.

L'insécurité routière et urbaine constitue l'autre moteur de cette régulation. De nombreuses plaintes émanent des riverains et des automobilistes. Les motos circulant sans plaque ni assurance posent un problème de responsabilité en cas d'accident ou de délit.

Les enjeux pour les conducteurs et la ville

Les moto-taxis sont des milliers à Douala. Beaux d’entre eux travaillent sans attestation ni chasuble, souvent faute de moyens ou d’information. Les saisies risquent de déclencher des manifestations.

La mairie devra gérer la grogne populaire. Les quartiers Akwa, Bali et Bonapriso pourraient devenir des points de friction. Les “Ambassadeurs du Bon Ordre Urbain”, dont le statut reste flou, devront faire preuve de pédagogie.

Si la mesure est appliquée avec constance, les conducteurs non enregistrés disparaîtront peu à peu. La profession gagnera en crédibilité. La sécurité routière pourrait s’améliorer.

Cependant, le risque d’une marchandisation du contrôle existe. Des agents pourraient être tentés de fermer les yeux contre rançon. La mairie devra superviser rigoureusement ses équipes. Le succès de la réforme dépendra de sa transparence et de son équité.

Une transition sous haute tension

Le maire Roger Mbassa Ndine lance un bras de fer avec les moto-taxis doualais. L’attestation d’enrôlement et le chasuble homologué deviennent les sésames indispensables. La question qui demeure est simple : les conducteurs accepteront-ils cette mise au pas, ou bien les rues de Douala connaîtront-elles un nouveau cycle de contestation ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp