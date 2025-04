CAMEROUN :: La Restitution des résultats de l'initiative Data For Health (D4H) s'est tenue ce 28 mars à Yaoundé. :: CAMEROON

La cérémonie de restitution des résultats de la phase 5 de l'initiative Data For Health (D4H), était présidée ce 28 mars au Hilton hôtel de Yaoundé au nom du Ministre de la Santé Publique par M. Boukar Oumaté, Inspecteur Général des Services Administratifs du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE).

Cet événement a marqué la conclusion de deux années d'efforts visant à renforcer l'utilisation des données dans la prise de décisions sanitaires au Cameroun.

Pilotée par la Division de la Recherche Opérationnelle en Santé (DROS) du MINSANTE et mise en œuvre par Vital Strategies avec le soutien de Bloomberg Philanthropies, la D4H a pour objectif d'améliorer les systèmes de données de santé pour une prise de décision éclairée. La phase 5 (avril 2023 - mars 2025) s'est concentrée sur l'amélioration de l'utilisation des données probantes au niveau local pour orienter les politiques de santé.

Le Pr ZOUNG-KANYI Anne Cécile, Chef de la DROS, au cours de cette rencontre a souligné l'importance de cette initiative pour optimiser l'allocation des ressources, renforcer la lutte contre les priorités sanitaires (VIH, paludisme, mortalité périnatale) et intégrer les données sur les Violences Basées sur le Genre (VBG). Des notes d'information stratégiques et des propositions argumentées ont été élaborées sur des problématiques clés telles que la drogue chez les adolescents, l'inobservance des traitements antirétroviraux, la mortalité périnatale et le cancer du sein.

Il faut le préciser, ce forum de restitution a réuni une cinquantaine de participants dans le but de présenter les résultats, de recueillir des recommandations et d'explorer les perspectives de pérennisation des interventions. Les discussions ont porté sur les réalisations du Data Impact Program, les recommandations des acteurs clés, les stratégies de pérennisation et le renforcement du dialogue entre les parties prenantes.

M. Samuel Kamwa, coordonnateur pays de Vital Strategies au Cameroun, quant à lui, a rappelé que l'initiative D4H est active au Cameroun depuis 2021. Il a souligné par la même occasion la nécessité de renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux pour utiliser efficacement les données sanitaires dans leur prise de décision quotidienne.

Le Pr ZOUNG-KANYI Anne Cécile a conclu en affirmant que des données précises et accessibles sont essentielles pour réduire les inégalités en santé.

À l'issue de cette session, des certificats du programme Data to Policy ont été remis aux participants.