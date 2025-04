CAMEROUN :: Ndema La Sue : La fête du poisson 237 se prépare activement à Douala :: CAMEROON

La 4ème édition de la fête de poisson Ndema la Sue se tiendra du 1er au 6 avril 2025 à l’espace Carrefour Market deBonamoussadi à Douala sous le thème « Valorisation du Poisson 237: La place des femmes dans la démarche qualité ».

La fête du poisson Ndema La Sue se positionne comme une vitrine pour la richesse halieutique du Cameroun.

Elle met en avant les contributions essentielles des femmes dans ce secteur. Pour une fois, le Poisson d’Avril ne sera pas un canular. L’occasion pour les professionnels du secteur halieutique que sont les pêcheurs, les pisciculteurs, les écailleurs de poisson, les restauratrices et les chefs (fes) de cuisine de présenter les produits halieutiques de table qui sont un véritable trésor patrimonial et un levier important de création de richesses, d'emplois pour les jeunes et d'autonomisation des femmes.

A côté d’eux, les professionnels de la grande distribution dans les hôtels et les restaurants, les distributeurs spécialisés Institutionnels : Sectoriels, banques, ministères, ONG et organisations locales Financiers : EMF, banques, assureurs et les acteurs du numérique, des territoires décentralisés Grand public : Citoyens de Douala et des environs, amateurs de gastronomie et d’arts vont se retrouver du 1er au 6 avril 2025.

Quand on sait que, le Cameroun est riche de 4 millions d'hectares de plans d'eau et 400 kms de côtes maritimes. Il produit 40% de sa demande en poissons estimée à 500 000 tonnes environ (2022).

Il faut donc le dire, la fête de poisson NdemaLaSue est le grand rendez-vous national d'animation de la filière poisson au Cameroun. « C’est un festival qui célèbre les richesses maritimes et halieutiques du pays.C'est un évènement qui permet depuis 2022 l'expression de tous les acteurs de cette chaîne de valeurs, en leur offrant le renforcement de capacités et de compétences, la visibilité et la reconnaissance. Le but de NdemaLaSue est promouvoir la consommation des ressources halieutiques de table du Cameroun, en mettant en avant les produits et savoir-faire locaux liés à la pêche et à l’aquaculture. Il s’agit donc de dynamiser les interactions au sein de l'écosystème national du poisson, pour qu'il libère son potentiel économique, social et culturel », a-t-on noté. 0

Les objectifs de l’Événement 2025

La fête du poisson Ndema La Sue mettra un accent particulier sur les savoir-faire des différents métiers. Elle va permettre d’éduquer et de sensibiliser les artisans du poisson à la qualité, offrir des formations et des ateliers pratiques sur les bonnes pratiques de manipulation du poisson ainsi que sur l’autonomisation économique.

Il sera donc question de valoriser le rôle des femmes dans la chaîne de valeur du poisson et mettre en avant leurs contributions essentielles à la disponibilité de l'offre nationale en poissons, en tant que productrices, commerçantes (mareyeuses), transformatrices, cheffes de cuisine, artisanes et cheffes d'entreprise.

L’un des points essentiels est la promotion de l'autonomisation socio-économique des femmes dans ce secteur, de créer des réseaux et de favoriser le dialogue direct entre les différents acteurs du secteur (pêcheurs, équipementiers, chercheurs, formateurs, restaurateurs, financiers et institutions) pour développer des partenariats stratégiques. Il s’agit de célébrer la culture locale en intégrant des animations culturelles et artistiques pour renforcer l’identité locale. Il faut préciser que, 2 journées sont réservées cette année, à une visite pédagogique et ludique, de la ferme piscicole Mungo Fish Farm, installée sur le fleuve FAKO, à 15 min après Bonabéri.

Cette expérience touristique est organisée autour d’une visite guidée, d’un échange sur l’importance de la pisciculture dans l’offre de poissons sains au Cameroun, et surtout du mythique Barbecue Bleu de Ndema la Sue.