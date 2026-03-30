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© Camer.be : La rédaction
- 30 Mar 2026 17:17:51
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CAMEROUN :: Extrême-Nord:Indignation et demande de sanction après l’agression d’une enseignante par un proviseur :: CAMEROON
Shanda Tonme, par ailleurs Médiateur Universel, Président de la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination (COMICODI), Président du Mouvement Populaire pour le Dialogue et la Réconciliation (MPDR), demande à Madame NALOVA LYONGA, Ministre des enseignements secondaires, des sanctions disciplinaires contre monsieur DJONGMO DOURANDI, Proviseur du lycée technique de DZIGUILERO, pour agression contre une enseignante, Dame KALTOUFAYA
L’intégralité de la lettre en dessous
Madame la Ministre,
L’actualité nationale nous renseigne qu’une enseignante, une mère de famille, en service au Lycée technique de Dziguilao, arrondissement de Taibong dans l’Extrême nord, Madame KALTOUFAYA, a été violemment agressée par le proviseur de l’établissement au cours d’une réunion.
Tout en exprimant des réserves sur les motivations de l’agresseur ainsi que sur les différentes interprétations de cet événement dramatique, je vous signale la forte colère de l’opinion publique, et vous recommande de ne point attendre avant d’infliger une sanction des plus sévères à ce monsieur.
Au-delà de l’agression, du crime, il y a toute la charge émotionnelle et la déviation socio-éthique qui montre combien la femme est brimée, attaquée, humiliée, battue, traitée comme une feuille de papier ou comme un torchon, chaque fois qu’elle essayer d’émerger et de faire valoir un statut digne. Si cet individu traite ainsi sans égard ni politesse une collaboratrice enseignante, il faut tout de suite conclure que son épouse vit un enfer permanent à la maison, et même que les enfants ne seraient pas épargnés par la maltraitance.
Il faut purger le système éducatif de tels individus qui ne mérite pas d’être formateur. On peut encore se demander si l’agresseur ne fait pas partie des recrutements infectes, abjectes et frauduleux qui polluent et détruisent dorénavant presque tous les corps de l’Etat.
D’où vient-il que quelqu’un qui frappe sur la tête d’une femme, une enseignante et une collaboratrice, soit proviseur d’un Lycée ? Il est passé par où vraiment ?
Le Cameroun aspire à progresser et à se moderniser, et cela n’est possible qu’en mettant les inconscients à la poubelle, particulièrement quand il s’agit du système éducatif. Ayez la main lourde contre cet agresseur. Il peut aller cultiver les champs, en attendant une plainte en bonne et due forme. Je saisis dans cette optique le Ministre d’Etat chargé de la justice aux des diligences procédurières appropriées.
Dans l’attente, hautes e fraternelles considérations./.
NB: Image simplement illustrative
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