Maraboutisme dans la tanière des Lions Indomptables: Samuel Eto'o Fils répond à RFI

Dans un article publié le 6 octobre dernier sur son site internet, Radio France International accuse les joueurs camerounais et la Fédération de pratique de mysticisme.

Des accusations "Ridicules" et fortement condamnées par Samuel Eto'o dans un droit de Réponse

Dans ce droit de réponse adressée à la Présidente directrice de Radio France Internationale, le président de la Fecafoot a condamné des propos mensongers et diffamatoires d’un média aussi réputé.

"Dans cet article, le journaliste prétend notamment que ‘’La plupart des footballeurs camerounais se ruent vers les villages éloignés au fin fond de la forêt équatoriale, à la recherche et à la rencontre des tradipraticiens". Madame la Présidente Directrice Générale, la propagation deponcifs éculés et le recours aux amalgames irrespectueux sont désagréables aux oreilles mais sont le lot de la liberté d’expression à laquelle je suis attaché, autant pour ses avantages que pour ses inconvénients. Cependant, un problème se pose lorsque l’article donne à lire des propos diffamatoires et des allégations douteuses maquillées au vernis de la crédibilité. Le florilège de citations anonymes et d’adjectifs indéfinis ne trompe que les lecteurs de mauvaise foi ", a écrit Samuel Eto’o.

Le président de la Fecafoot dénonce également des propos mensongers représentants une insulte pour tous les footballeurs camerounais qui ont gagné des compétitions et titres au fruit de leurs efforts. "Je déments formellement le contenu de cet article et mets au défi les journalistes de votre rédaction de prouver leurs allégations ", a conclu Samuel Eto’o Fils.

Démentant ces propos de RFI, Samuel Eto’o fils exige que son droit de réponse soit intégralement publié sur le site internet du média français.