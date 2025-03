Présidentielle 2025 au Cameroun : Un appel à une élection juste et massive :: CAMEROON

L’élection présidentielle d’octobre 2025 au Cameroun s’annonce comme un rendez-vous crucial pour la démocratie du pays. Dans un discours marquant, l’Honorable Laurentine Koa Mfegue, doyenne d'âge de l’Assemblée nationale du Cameroun, a insisté sur trois principes fondamentaux : une organisation rigoureuse du scrutin, un jugement impartial des résultats et une mobilisation sans précédent des électeurs.

Un processus électoral conforme aux règles

L’intégrité d’une élection repose avant tout sur l’organisation. Ceux qui ont la charge de ce processus doivent veiller à ce que le scrutin se déroule conformément aux règles établies. Cela implique la transparence, l’accès équitable aux bureaux de vote et l’absence de pressions extérieures qui pourraient biaiser le choix des citoyens.

L'importance de la justice électorale

L’autre point clé souligné par l’Honorable Laurentine Koa Mfegue est la nécessité pour les juges électoraux de respecter scrupuleusement la loi. L’expression "disent le droit, rien que le droit" souligne l’importance de l’impartialité et de l’intégrité des institutions chargées de superviser le scrutin et d’éventuels contentieux électoraux. Une justice électorale fiable est un rempart contre la contestation et les crises post-électorales.

Mobilisation pour une participation record

La réussite d’une élection repose aussi sur la mobilisation des électeurs. Le taux de participation est souvent un indicateur du niveau de l’engagement démocratique d’un peuple. L’appel à battre tous les records de participation traduit une volonté d’impliquer activement chaque citoyen dans ce choix décisif pour l’avenir du pays. Des campagnes d’information, une sensibilisation accrue et des efforts pour faciliter l’accès aux bureaux de vote sont autant d’éléments qui pourraient booster cette mobilisation.

En somme, à quelques mois de la présidentielle, les acteurs impliqués sont interpellés pour garantir un scrutin crédible. Transparence, justice et mobilisation seront les piliers d’une élection réussie.