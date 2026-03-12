Camer.be
Devoir de conscience: MONSIEUR THIÉRRY OKALA EBODE VOUS ÊTES AUJOURD'HUI SEUL ET ISOLÉ
CAMEROUN :: POINT DE VUE

Devoir de conscience: MONSIEUR THIÉRRY OKALA EBODE VOUS ÊTES AUJOURD'HUI SEUL ET ISOLÉ

QUAND LES MILITANTS VOUS TOURNENT LE DOS , LA DIGNITÉ IMPOSE DE PARTIR.

Par votre manque de loyauté et vos prises de positions ambiguës, vous avez réussi l'exploit de vous mettre à dos l'essentiel de la base militante du parti. 
Or, dans une formation politique, la légitimité ne se décrète pas: elle se construit dans la confiance. Et lorsque cette confiance est brisée, aucune manœuvre juridique ni aucune polémique médiatique ne peut la restaurer tant que les militants désapprouvent votre manque de loyauté.

Votre situation n'est donc pas seulement une question de textes du parti , de procédures internes, ou de procédures juridiques.

 Face au rejet massif de votre manque de loyauté par l'essentiel des militants du MRC, votre situation est avant tout une question de dignité et d'honneur.
On ne peut pas prétendre défendre les intérêts d'un parti lorsque ceux qui le composent -ses militants- vous rejettent pour trahison.
‎Il est également inutile de faire une fixation sur Maurice Kamto. Car un parti ne se résume pas à un homme, fut-il President. Le parti, ce sont les militants. Et ces militants ne vous soutiennent pas . Ils rejettent clairement votre démarche.

Dans ces conditions, une évidence s'impose : vous êtes seul et isolé. 

Comme vous le savez, quand on va au MRC, c'est pour défendre les intérêts du parti. Or le parti c'est d'abord les militants. Donc défendre les intérêts d'un parti c'est défendre les intérêts des militants qui le composent. Mais quand ces militants en viennent à vous rejeter comme c'est le cas aujourd'hui, alors vous vous accrochez au parti pour défendre les intérêts de qui finalement ? C'est une question de bon sens car vous ne saurez prétendre défendre les intérêts des militants contre leur volonté. C'est un fait.
‎ 
Et puisque l'on ne peut prétendre défendre les intérêts des militants contre leur volonté, il ne vous reste donc qu'une chose à faire si vous avez le sens de l'honneur : tirer  les leçons de cette réalité et savoir partir avec dignité . 

L'actualité en vidéo