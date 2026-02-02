Camer.be
L’arbitrage de Paul Biya attendu dans le conflit ouvert entre la Présidence et le Gouvernement
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: L’arbitrage de Paul Biya attendu dans le conflit ouvert entre la Présidence et le Gouvernement :: CAMEROON

Le feuilleton du scanning des marchandises au Port Autonome De Douala PAD continue de faire des vagues. Communiques et contre communiqués s’entrechoquent entre la présidence de la République et le gouvernement. 

La  place portuaire est sous haute surveillance policière. Les activités d’importation et d’exportation suffoquent.

Et cela dure depuis des semaines, paralysant le mouvement des marchandises dans l’enceinte du Port de Douala présenté comme le poumon économique du Cameroun et la plaque tournante des échanges entre le Cameroun et les pays de la sous-région Afrique Centrale. Avec pour résultat, un marasme économique observé et des pertes financières énormes. Sur la place, une unité spécialisée de la Présidence de la République, sans doute favorable à l’un des camps en conflit veuille.

Au commencement, le gouvernement du Cameroun a signé un contrat avec la Société Générale de Surveillance SGS en 2015 qui a pris effet dans son applicabilité en 2022. Contrat d’une durée de 10 ans court jusqu’en 2032. Avec comme cahier de charge pour la SGS « installation et mise en place de 4 scanners au Port de Douala » Entre temps et au demeurant, l’activité portuaire qui engrange d’énormes entrées financières a fait naitre des appétits jusqu’au Sommet de l’Etat.

Implicitement, des guerres pour le contrôle du port sont apparues. En commençant par le Directeur général du PAD Cyrus Ngo’o, proche de Ferdinand Ngoh Ngoh, Secrétaire général à la Présidence de la République qui a décidé sans motivation pertinente de mettre fin au contrat de la SGS au profit de la société Transatlantic D. SA. Ce qui n’est pas du gout du Premier ministre chef du gouvernement et de son ministère des Finances Louis Paul Motaze, mais aussi du ministre des transports Ernest Ngalle Bibehe. Une histoire de la Présidence de La République contre le gouvernement.

Aussi, Réuni en urgence  jeudi 29 janvier 2026, le Premier ministre Joseph Dion Ngute a instruit la poursuite du contrat liant la société SGS au Gouvernement, rappelant que seule l’autorité signataire peut en décider l’annulation. Au finish, cette décision du premier ministre vient-elle siffler la fin d’une bataille d’intérêts mercantiles au sommet de l’Etat ? Rien n’est moins sûr. Bien plus elle suscite d’autres interrogations pertinentes en rapport à la gestion du pays : Dans cette confusion qui semble se généraliser, quelles sont les prérogatives de la Présidences et du Gouvernement ? Qui fait quoi entre la Présidence et le Gouvernement ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
Affaire Brand Kamga : plus de 10 jours d'arbitraire dans l'enfer de Kondengui
L’arbitrage de Paul Biya attendu dans le conflit ouvert entre la Présidence et le Gouvernement
Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay
L’importance du Français et l’Anglais comme langues commerciale chez STARTIMES
The Unraveling Grip on how France's Covert War in the Sahel is Failing
Jean-Claude Shanda Tonme s’indigne face au décès de Bandolo Manga Marie
Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union
La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP
Stade d'Olembé : les 163 milliards de l'oubli et de l'impunité
Supergooal Missions : achète de nombreux lots avec tes points gagnés
Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:03
PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...

PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...
11:29
Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics

Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics
11:07
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé

Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
10:39
L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique

L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique
10:08
Cabral Libii redessine les lignes de l'opposition camerounaise en félicitant Issa Tchiroma

Cabral Libii redessine les lignes de l'opposition camerounaise en félicitant Issa Tchiroma

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo