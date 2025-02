FRANCE :: dissakè el biaz: un homme de consensus

Aujourd’hui, j’écris pour rendre hommage à un homme d’exception, un homme dont la vie est une ode à l’élégance, à la culture et au professionnalisme.

Il est de ces figures que l’on remarque immédiatement. Lorsqu’il entre dans une salle de fête, il impose naturellement sa présence, non par l’éclat d’une voix forte, mais par la finesse d’un homme dont chaque geste est mesuré, chaque parole pesée. Toujours soigné, toujours raffiné, il est la marque de cette discrétion noble qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire tout sur son passage.

De Paris à d’autres horizons, il a mené ses combats avec détermination, armé d’une rigueur professionnelle sans faille. Même lorsqu’on tentait de le traîner dans la boue, il savait, avec une élégance rare, s’élever au-dessus des tempêtes et tracer sa route. Car Dissake El Biaz ne répond pas aux provocations. Il préfère laisser son travail parler pour lui.

Notre rencontre remonte à plus de quinze ans, alors que je faisais mes premiers pas dans le monde de l’événementiel. Je me souviens encore de son accueil, empreint de bienveillance et de professionnalisme. Nos chemins n’ont cessé de se croiser, dans ces hauts lieux festifs, en France comme ailleurs en Europe, partageant cette même passion : faire vibrer la culture, magnifier l’art, honorer la musique.

Dissake El Biaz est un bâtisseur, un visionnaire. Il a porté à bout de bras des projets d’envergure, laissant derrière lui des événements marquants, des souvenirs gravés à jamais. Les 35 ans de Ben Decca à Nanterre, parmi tant d’autres manifestations culturelles, portent sa trace indélébile. Il ne se contente pas d’organiser des événements, il leur donne une force pénétrante.

Avec le temps, il est devenu un mentor, un guide pour la nouvelle génération. Son talent et son engagement ne peuvent qu’inspirer. Flore de Lille, parmi d’autres, a reconnu en lui cette sagesse précieuse et a fait de lui son manager attitré. Car Dissake El Biaz, c’est aussi cela : un passeur de savoir, un homme qui veut que d’autres brillent à leur tour.

Fier de ses origines, fier de son pays, il sait toujours sublimer son environnement, tirer le meilleur de chaque situation. Il est un artisan de la lumière, celle qui éclaire les âmes et donne du sens aux rencontres, aux instants partagés, à ces moments suspendus où la culture nous rassemble.

Aujourd’hui, je célèbre l’homme qui poursuit une œuvre exaltante et qui donne du bonheur à toute une diaspora, cet homme qui porte la culture en étendard.