CAMEROUN : Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay

La communauté de Yagoua est sous le choc après un accident de la route dévastateur survenu ce dimanche 1er février à Zebe, dans le Mayo-Danay. Le bilan provisoire fait état d’au moins quatre morts, plongeant familles et autorités dans la consternation.

Les secours se sont immédiatement déployés sur les lieux de la collision pour porter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Face à la gravité de l'événement, le préfet du département, Garba Bakari, s'est rendu sur place pour coordonner les interventions des services d'urgence locale et constater l'ampleur du drame. Sa présence souligne la priorité accordée à cette crise soudaine.

Un coup dur pour une région aux routes souvent meurtrières

Ce drame intervient dans une région où l'insécurité routière constitue une préoccupation récurrente. Les causes exactes de l'accident restent à déterminer, mais il ravive le débat sur les conditions de circulation et les comportements à risque. Une enquête en cours a été ouverte par les autorités compétentes pour établir les responsabilités et comprendre la dynamique de l'impact.

Alors que le préfet Bakari menait récemment une tournée de contact dans le département pour écouter les doléances des populations, c'est désormais une mission de soutien et de suivi qu'il doit mener. Cet accident tragique rappelle cruellement que la sécurité routière est un enjeu de vie ou de mort qui requiert une vigilance de tous les instants, des conducteurs comme des aménageurs.

Combien de vies faudra-t-il encore perdre pour que la sécurité sur les routes du Mayo-Danay devienne une réalité tangible ?

