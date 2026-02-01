Camer.be
Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay :: CAMEROON

La communauté de Yagoua est sous le choc après un accident de la route dévastateur survenu ce dimanche 1er février à Zebe, dans le Mayo-Danay. Le bilan provisoire fait état d’au moins quatre morts, plongeant familles et autorités dans la consternation.

Les secours se sont immédiatement déployés sur les lieux de la collision pour porter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Face à la gravité de l'événement, le préfet du département, Garba Bakari, s'est rendu sur place pour coordonner les interventions des services d'urgence locale et constater l'ampleur du drame. Sa présence souligne la priorité accordée à cette crise soudaine.

Un coup dur pour une région aux routes souvent meurtrières

Ce drame intervient dans une région où l'insécurité routière constitue une préoccupation récurrente. Les causes exactes de l'accident restent à déterminer, mais il ravive le débat sur les conditions de circulation et les comportements à risque. Une enquête en cours a été ouverte par les autorités compétentes pour établir les responsabilités et comprendre la dynamique de l'impact.

Alors que le préfet Bakari menait récemment une tournée de contact dans le département pour écouter les doléances des populations, c'est désormais une mission de soutien et de suivi qu'il doit mener. Cet accident tragique rappelle cruellement que la sécurité routière est un enjeu de vie ou de mort qui requiert une vigilance de tous les instants, des conducteurs comme des aménageurs.

Combien de vies faudra-t-il encore perdre pour que la sécurité sur les routes du Mayo-Danay devienne une réalité tangible ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Accident #MayoDanay #SecuriteRoutiere #Yagoua #Cameroun #Tragedie #Zebe #Urgence #Enquête #Prevention

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay
The Unraveling Grip on how France's Covert War in the Sahel is Failing
Jean-Claude Shanda Tonme s’indigne face au décès de Bandolo Manga Marie
Douala : un couple de mariés agressé et séquestré le jour de leur union
La mort d’un ouvrier met en lumière l’impunité des géants du BTP
Stade d'Olembé : les 163 milliards de l'oubli et de l'impunité
Supergooal Missions : achète de nombreux lots avec tes points gagnés
Crise anglophone : quatorze civils tués dans le Nord-Ouest
8 millions de camerounais touchés lors de la campagne nationale pour la paix et la non-violence
Protégez votre vie privée avec un VPN en France
Drame au carrefour MEEC : un conteneur écrase un taxi et fait deux morts à Yaoundé
Meurtre à Odza : un évadé de prison sème la terreur à Yaoundé
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:19
La dette silencieuse du Cameroun : quand l’avenir de la jeunesse est signé par décret

La dette silencieuse du Cameroun : quand l’avenir de la jeunesse est signé par décret
20:29
La médiocrité de l'entourage présidentiel, fossoyeur de l'action de l'État ?

La médiocrité de l'entourage présidentiel, fossoyeur de l'action de l'État ?
20:17
Brouettes contre décharges : la gestion des ordures à Yaoundé, un mirage politique ?

Brouettes contre décharges : la gestion des ordures à Yaoundé, un mirage politique ?
19:58
Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay

Tragédie à Zebe : un grave accident endeuille le département du Mayo-Danay
19:12
Alerte institutionnelle : un système présidentiel fort peut-il survivre à un chef affaibli ?

Alerte institutionnelle : un système présidentiel fort peut-il survivre à un chef affaibli ?

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo