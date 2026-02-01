Camer.be
L’importance du Français et l’Anglais comme langues commerciale chez STARTIMES
En ce début d’année 2026, StarTimes réaffirme son engagement auprès du grand public camerounais en se positionnant comme un partenaire de référence du divertissement familial. Bien plus qu’un simple bouquet TV, StarTimes s’impose aujourd’hui comme une véritable plateforme de contenus, offrant une programmation riche, variée et accessible, en parfaite adéquation avec le caractère bilingue du Cameroun. 

Fidèle à cette vision, StarTimes poursuit la diffusion de ses séries exclusives en langue française, telles que « Nazar » et « L‘ Impostora », et des productions phares en anglais, à l’image de « Gangs of Manila- Saison 2 ». Dans la même dynamique, la plateforme enrichit son offre avec le lancement de nouvelles exclusivités dès la fin du mois de janvier. La série « La Vendetta » sera diffusée en français sur ST Novela F Plus, du lundi au vendredi à 20h30 à partir du 29 janvier, tandis que « Lavenders Fields » sera à suivre en version originale anglaise sur ST Novela E Plus, du lundi au dimanche à 18h50 dès le 31 janvier.

Moment fort de cette nouvelle programmation, StarTimes proposera pour la première fois en version française, la série culte « Gangs de Manille – Saison 1 ». Les téléspectateurs pourront la découvrir sur la chîne ST Afrik, du lundi au vendredi à 20h30 à compter du 29 janvier, offrant ainsi une expérience inédite aux amateurs de séries internationales. 

Au-delà des séries, StarTimes invite ses abonnés à plonger dans un large univers cinématographique mêlant action, aventure et émotions. Les chaînes Warner TV, TCM et New World Cinéma proposent une sélection de films en langue française, tandis que Filmbox Action, ST Movies Plus et Première Box-Office enrichissent l’offre anglophone. Les passionnés de sport profiteront en direct des plus grandes compétitions internationales, dont la Copa del Rey, LALIGA, la Bundesliga, la Saudi Pro 
League et la Carabao Cup.

Soucieuse de rester accessible au plus grand nombre, StarTimes adapte son offre aux réalités économiques locales. Plusieurs bouquets sont ainsi proposés à des tarifs abordables, allant de 2 500 FCFA à 10 500 FCFA. Le kit complet comprenant un décodeur HD, une parabole et les accessoires est actuellement disponible à 12 000 FCFA avec le bouquet GLOBAL, hors frais d’installation. StarTimes offre également une grande flexibilité de réabonnement, avec des options de paiement quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

