CAMEROUN :: Un téléphone à 1,4 million, une nuit à l'hôtel et une enquête de police :: CAMEROON

Une adolescente de Bonamoussadi (Douala V) a créé la surprise en étant découverte avec un iPhone 14 Pro Max d’une valeur de plus de 1,4 million de FCFA. Son père, actuellement au chômage, n’a pas tardé à enquêter sur l'origine de cet objet de luxe.

Une découverte stupéfiante

Alors qu’elle s’apprêtait à partir pour l’école, la jeune fille a été interpellée par son père. Ce dernier, intrigué, lui a demandé des explications. Rapidement, il a contacté un officier de police judiciaire ainsi qu’un ingénieur en télécommunications qui a confirmé la valeur du smartphone. Confrontée, l'adolescente a fini par avouer que le téléphone venait d'une camarade de classe, Fabiola.

Un cadeau aux conséquences lourdes

Fabiola, rencontrée lors d’un anniversaire à Bonapriso, lui aurait proposé un "cadeau" bien plus coûteux qu’il n’y paraissait. En plus du téléphone, une somme de 400 000 FCFA était en jeu. Peu après, l'adolescente a passé une nuit dans un hôtel, ce qui a alerté ses parents. L'affaire a été signalée à la police, et une enquête a été ouverte pour comprendre le véritable rôle de Fabiola.

Des révélations choquantes

Après une consultation médicale, un gynécologue a déclaré que l’adolescente était sexuellement active depuis un certain temps et souffrait de problèmes de santé. Elle a été hospitalisée d’urgence, avec 284 000 FCFA restants de l’argent qu'elle avait reçu. Sa mère, en état de choc, a fait un malaise à l’annonce du diagnostic.

Une affaire qui interroge

Cette situation met en lumière les risques liés à l'attrait des objets de luxe chez les jeunes, souvent exposés à des propositions douteuses. La police continue son enquête afin de déterminer si d’autres jeunes filles sont concernées par ce phénomène alarmant.