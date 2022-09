BELGIQUE :: Live: Mémorial Van Damme 2022 : Les résultats en direct :: BELGIUM

Le spectacle de la 46ème édition du mémorial Van Damme a commencé à Bruxelles. La cérémonie officielle s'ouvre à 19 heures 30 avec la mise à l'honneur des anciens champions.

19 h 39: Le 200 mètres en chaise roulante est remporté par le favoris, le finlandais de 46 ans Toni Piispanen avec un temps de 36.91 secondes. Les belges Roger Habsch (62 ans) et Genyn Peter (45 ans) son respectivement 2ème et 3ème devant le 4ème et dernier le portugais de 55 ans Mestre Helder.

19 h 45: 400 mètres dames: le record du monde est de 49.11. Il n'a pas été battu puisque la française Brossier Amandine remporte la compétion avec 51.74. La favorite Ponette Helena est battue puisqu'elle se classe 2ème avec 51.82. La belge de 22 ans et 93ème mondiale, bat tout de même son record personnel qui était de 51.93. Le jamaïcain Clayton Rushell est 3ème.

19 h 52: 400 mètres messieurs. Le trio de belges Kévin Borlée, Jonathan Borlée et Dylan Borlée est sur les starting-block. Kevin Borlée l'emporte avec un chrono de 45.72.

20 h 04 - 400 mètres haies messieurs. Le recordman de Belgique Julien Watrin a encore fait sensation en se classant 2ème (48.66 secondes) derrière le champion du monde de la discipline, le brésilien dos Santos Alison (47.54 sec). Le record mondial établi par le norvégien Warholm Karsten à Tokyo au Japon en août 2021 est de 45.94 secondes.

20 h 13 - 3000 mètres steeple dames. Le concours implique une course de 7 tours de pistes en continue pour chacune des 16 concurrentes. Les compétitrices doivent à chaque tour de stade franchir deux haies de 66 centimètres de hauteur chacune, et traverser une rivière d’eau chaude. La victoire est pour la kenyane de 20 ans, Jackline Chepkoech avec un chrono de 09.02.43 sec devant Winfred Mutile Yavi (09.03.44 sec).

20 h 33 - 200 mètres masculin. L'américain Erriyon Knighton, 3ème mondial, arrive en tête de course avec 20.07 secondes. Le record mondial reste détenu à ce jour par Usain Bolt. Le jamaicain avait couru 19.19 sec à Berlin en 2009.

20 h 45 - 100 mètres dames. La nigérienne Seyni Aminatou, 25 ans, fait office de petit poucet devant les leaders que sont l’ivoirienne Marie Josée Talou et surtout le très attendu jamaïcain que forme Fraser-Pryce Shelly-Ann et Shericka Jackson. C’est Jackson qui l’emporte avec un chrono de 10.73 à une seconde de plus que Fraser-Pryce Shelly-Ann (10.74 secondes). Marie Josée Talou se classe 3ème avec 10.78 secondes. Seyni Aminatou est 7ème et avant dernière avec un chrono de 11.11 secondes. Le record des 100 m dame reste aux mains de l’américaine Florence Griffith-Joyner ; record établi à 10.49 sec le 16 juillet 1988 à Indianapolis (USA).

20 h 59 – 400 mètres dames. Une erreur technique est signalée, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de faux départ pour les 8 athlètes en compétition. La victoire revient à la dominicaine Cofil Fiordaliza, 49.80 sec devant Williams Sada 50.15 secondes. Cynthia Bolingo la plus rapide de toutes les Chitas belges est en place pour le grand bonheur du nombreux public. Elle bat d’ailleurs son propre record et record de Belgique qu’elle déplace de 10 tierces soit de 50.29 sec à 50.19 sec.

21 h 07 – 100 mètres haies dames. La recordwoman du monde Amusan Tobi est absente. Son record n’est pas battu puisque la vainqueur Jasmine Camcho-Quinn remporte avec 12.27 secondes.

21 h 16 - saut en longueur dame. Nafissatou Thiam entre en compétition et effectue son 1er saut.

21 h 15 – 5000 mètres Hommes. Il est 21 h 27 lorsque le Kenyan Jacob Krop bat le record mondial de l’année 2022 12 minutes 45 sec 71. Il devance donc les 12 min 43 sec et 33 tierces de son compatriote Kipkorir Nicholas établi à Rome (Italie) le 9 juin dernier. Le record du monde de tous les temps reste bloqué à 12 min 35 36 tierces établi par l'ougandais Cheptegei Joshua à Monaco (France) en 2020.

21 h 36 - 1500 mètres dame. Victoire de Mageean Ciara. L'irlandaise a couru les 1 km 500 en 3 minutes 56 sec et 63 tierces

21 h 52 - 800 mètres Homme. Victoire pour Jake Wghitman avec 1 min 43 sec 65. Le record du monde de la discipline est de 1 minute 40 sec 91 tierces établi par le kenyan Rudisha David en 2012.

22 heures. Fin de la compétition. Merci d'avoir vécu cette belle compétition avec la rédaction de camer.be et camer-sport.com