CAMEROUN :: Présidentielle 2025: Une fleur à Adolphe NOAH NDONGO l’architecte de la réélection de Paul BIYA à Sa :: CAMEROON

La dernière élection présidentielle s’est tenue le 12 octobre 2025 au Cameroun. Paul Biya, candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), a été réélu pour un 8e mandat avec 53,66% des voix selon le Conseil Constitutionnel qui a proclamé les résultats le 27 octobre 2025.

Dans la région du Centre, une de ses forteresses électorales, Paul BIYA a obtenu 70,14% contre 21,62% pour Issa TCHIROMA BAKARY. Le département de la Lékié, dont Sa’a est la ville la plus ancienne, fait partie de ce bastion RDPC.

Un fils du terroir à la hauteur des enjeux nationaux

Originaire de Sa’a dans la Lékié, Adolphe NOAH NDONGO est un cadre du RDPC et haut commis de l’État. Maîtrise en Droit privé à Paris XII + DESS en Droit bancaire à Paris I Sorbonne. Il a passé 18 ans à la présidence de la République comme Attaché, Chargé de Mission puis Conseiller Technique et Chef de Division des Affaires Economiques au secrétariat général de la présidence de la République. Depuis le 30 janvier 2023, il est Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement CAA, nommé par un décret du président de la République, Paul BIYA.

Mais à Sa’a, on retient surtout qu’il n’a jamais oublié d’où il vient. En octobre 2025, au moment où le RDPC devait confirmer sa solidité face à une opposition offensive, il a incarné ce pont rare entre l’expertise de Yaoundé et les réalités du terrain.

L’architecte de la sérénité électorale à Sa'a

Quand d’autres scrutaient encore les cieux, Sa’a, la Lékié et Adolphe NOAH NDONGO rassuraient comme une troupe de jeunes lions. La région du Centre a offert 70,14% au Président Paul BIYA. Ce score ne doit rien au hasard. Il reflète un travail d’orfèvre mené par les élites locales :

Mobilisation et encadrement des bases

En tant que fils du terroir et DG de la CAA, Adolphe structure le RDPC dans l'arrondissement de Sa'a. Mission : fédérer les comités de base, coordonner les responsables de cellules, s’assurer de la discipline de vote pour le candidat du parti. L’enjeu était de maintenir un score élevé pour compenser les pertes prévisibles dans le Littoral 20,99% et le Nord.

Relais du message présidentiel

Avec son passé de Conseiller Technique à la Présidence, Adolphe NOAH NDONGO a servi de courroie de transmission entre Yaoundé et Sa’a : expliquer le bilan, présenter les projets pour le Centre, et contrer le discours de l’opposition portée par Issa TCHIROMA BAKARY très habile dans l'exercice de la communication politique.

Logistique et soutien aux populations

Les DG d’entreprises publiques sont souvent sollicités pour appuyer les activités de campagne dans leur zone d’origine : meetings, caravanes, soutien aux jeunes et aux femmes. À Sa’a, son poids économique et administratif renforce son influence auprès des chefs traditionnels et élus locaux RDPC.

La force tranquille qui rassure

Loin des bruits et des polémiques stériles qui savent souvent agité le landerneau politique , Adolphe NOAH NDONGO a su se concentrer sur son Sa’a natal. Il a choisi le travail. Pas de posture, pas de bruit. Juste l’efficacité. Cette constance, cette loyauté sans éclat, c’est précisément ce qui fonde l’autorité morale dont il jouit aujourd’hui auprès des chefs traditionnels, des jeunes et des femmes de Sa'a et de la Lékié en général.

Résultats à Sa’a / Lékié

Le Conseil Constitutionnel a proclamé les résultats par région, pas par arrondissement. Pour la région du Centre : Paul Biya 70,14%. Sa’a, bastion du RDPC dans la Lékié, a logiquement contribué à ce score avec un taux supérieur à la moyenne régionale, comme à chaque échéance.

En substance, la réélection du Président Paul BIYA à 53,66% le 27 octobre 2025 s’est jouée dans des centaines de localités comme Sa’a. Partout où des cadres comme Adolphe NOAH NDONGO ont su transformer la confiance du Président en résultats concrets pour les populations. Des hommes de devoir, dont l’engagement silencieux est la vraie colonne vertébrale du RDPC.

À Sa’a, on ne crie pas sa fidélité. On la prouve. Et on la reconnaît. Ce qu'adolphe NOAH NDONGO a su orchestrer pour son champion Paul BIYA.

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