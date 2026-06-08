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© Camer.be : Léandre Ndzié
- 08 Jun 2026 10:40:54
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CAMEROUN :: Orange Green City : plus de 500 arbres plantés à Douala pour un avenir plus vert :: CAMEROON
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Orange Cameroun et la Communauté Urbaine de Douala ont organisé une nouvelle édition de l’initiative Green City sur les sites de Bépanda et Bonabéri dans le cadre du programme “ Engage for Change “.
Aux côtés des autorités locales, des collaborateurs volontaires ont participé à la plantation de plus de 500 arbres, en présence d’Elizabeth Tchoungui, Directrice Exécutive RSE du Groupe Orange, de Patrick Benon, Directeur Général d’Orange Cameroun, et de Catherine Reine Mbengon, Directrice Communication Institutionnelle et RSE d’Orange Cameroun.
Une action concrète pour l’environnement
À travers Green City, Orange Cameroun contribue au reverdissement des villes et à la lutte contre les effets du changement climatique, notamment les fortes chaleurs, les inondations et la dégradation des espaces naturels.
Depuis son lancement avec plusieurs municipalités du pays, l’initiative a déjà permis la plantation de plus de 5 000 arbres au Cameroun.
Un engagement durable
Cette mobilisation a également été l’occasion de rappeler les engagements environnementaux du Groupe Orange. Au Cameroun, plus de 30 % des sites techniques fonctionnent déjà à l’énergie solaire, avec une ambition de 50 % d’ici 2030.
Orange est également engagé dans le projet CAMERR, l’un des plus importants programmes de restauration de la mangrove au Cameroun. Mené avec l’ONG Planète Urgence et le cabinet SIA, ce projet a déjà permis de reboiser 540 hectares et de planter plus de 1,3 million d’arbres à fin 2025.
À travers Green City et ses autres initiatives environnementales, Orange Cameroun poursuit son ambition de contribuer à la construction d’un avenir plus durable pour les communautés et les générations futures
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