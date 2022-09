BELGIQUE :: Fraser-Pryce, Duplantis, Knighton et Camacho-Quinn préfacent l’Allianz Mémorial Van Damme :: BELGIUM

Jour J. La quintuple championne du monde du 100 mètres Shelly-Ann Fraser-Pryce et le recordman du monde de la perche Mondo Duplantis seront deux des grandes stars de la 46e édition de l’Allianz Mémorial Van Damme vendredi soir. A la veille de l’avant-dernier meeting de la Wanda Diamond League, ils ont été à la rencontre de la presse internationale pour évoquer leurs ambitions et attentes lors du Mémorial. La sensation du sprint Erriyon Knighton et la championne olympique des haies Jasmine Camacho-Quinn se sont également joint à eux.

Fraser-Pryce: "Profitez des bonnes sensations"

Shelly-Ann Fraser-Pryce a décroché au début de l’été un cinquième titre mondial sur 100 mètres et se sent, à 35 ans, plus en forme que jamais. "Je me sens si bien que cela aurait été dommage de ne pas courir ici et de ne pas profiter des bonnes sensations. J’ai certes eu une petite contracture musculaire à Lausanne mais ce n’est pas si grave et mes tests hier et ce matin étaient bons", a rassuré la Jamaïcaine.

"Je suis impatiente de courir demain au Mémorial", a ajouté Fraser-Pryce, enthousiaste. "Je dispute une saison très rapide et régulière avec des chronos entre 10.60 et 10.70." Pense-t-elle que le record du monde de Florence Griffith-Joyner (10.49) longtemps considéré comme imbattable est désormais à sa portée ? "Mon record personnel est de 10.60 et je crois fermement pouvoir encore gagner quelques centièmes. Et une fois que tu signes des chronos dans les 10.50… tout est alors possible." Il lui reste encore deux ans minimum pour réaliser son rêve de record du monde, puisque Fraser-Pryce entend poursuivre jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024 au moins.

Duplantis: "J’aime la vibe de Bruxelles"

Mondo Duplantis détient le record du monde de saut à la perche avec 6m21 et avait porté le record du meeting à Bruxelles à 6m05 l’an dernier. "Mais les records ne viennent pas sur commande", souligne le Suédois, champion d’Europe, champion du monde et champion olympique en titre. "Toutes les pièces du puzzle doivent bien s’imbriquer: le physique, le mental mais la météo et le vent jouent aussi un rôle. Le stade et le public ne poseront pas de problème demain. J’aime la vibe de Bruxelles. Tu y sens l’énergie du stade. C’est l’un de mes endroits préférés pour sauter. Je mettrai littéralement la barre le plus haut possible demain."

Knighton: "La comparaison avec Bolt ne me dérange pas"

Pour Erriyon Knighton, l’Allianz Mémorial Van Damme constitue une toute nouvelle expérience. "C’est ma première fois à Bruxelles", a expliqué l’Américain de 18 ans, médaillé de bronze sur 200 mètres aux Mondiaux d’Eugene et au départ de la même distance demain au Mémorial. "Ma première impression est que c’est une très belle et chouette ville. Il y a deux ans, je n’aurais jamais osé rêver traverser le monde pour courir et découvrir autant de nouvelles villes et de nouveaux pays. C’est une bénédiction."

Depuis qu’il a effacé des tablettes le record du monde U20 d’un certain Usain Bolt, Knighton est souvent qualifié de ‘nouveau Bolt’. "Cette comparaison ne me dérange pas. Et si je ne montre tout à coup plus rien, les comparaisons s’arrêteront également vite", sourit Knighton. "Je trouve que c’est surtout un honneur d’être cité avec une telle légende dans la même phrase. Mais toute cette histoire ne m’empêche finalement pas de dormir. Je veux simplement courir le plus vite possible, c’est tout."

Camacho-Quinn: "Showtime!"

Jasmine Camacho-Quinn avait été sacrée championne olympique du 100 mètres haies l’an dernier à Tokyo et s’est adjugé le bronze lors des derniers Mondiaux à Eugene. La Portoricaine de 26 ans aura fort à faire demain avec les présences au départ de la vice-championne du monde Britany Anderson et de l’ancienne détentrice du record du monde Kendra Harrison. "Nous nous rencontrons presque à chaque meeting. Nous aimons ces duels et ne nous évitons pas, nous nous poussons l’une l’autre", précise Camacho-Quinn. "Nous voulons également offrir du spectacle demain à Bruxelles. Nous n'aimons pas la médiocrité. We're gonna give a show!"

Fraser-Pryce défie Duplantis au sprint

Moment marquant et amusant en fin de conférence de presse: Shelly-Ann Fraser-Pryce met Mondo Duplantis au défi de s’affronter en duel au sprint. "Dis, Mondo, à quelle vitesse cours-tu sur 100 mètres... contre moi ?" Surpris, Mondo réplique après une petite hésitation: 'I would beat you!" Mais Fraser-Pryce n’y croit pas. "Combien de mètres dois-tu courir au saut à la perche ? 20 mètres ?" Duplantis répond que sa course d’élan fait 45 mètres et qu’il a disputé de nombreux 100 mètres en highschool. "Mais c’était il y a cinq ans ?!", précise Fraser-Pryce, amusée. "Mais je suis aujourd’hui bien plus rapide qu’il y a cinq ans", réagit Duplantis. "Tu veux parier ?", lui lance Fraser-Pryce. Duplantis s’est empressé d’accepter le défi, avec en prime la traditionnelle ‘poignée de main officielle’.

La directrice du meeting Kim Gevaert, qui dirigeait la conférence de presse, a sauté sur l’occasion. "Si vous voulez, nous organisons ce 100 mètres pour vous l’an prochain à l’Allianz Mémorial Van Damme." Mondo a directement donné son accord : "yes, l’an prochain à Bruxelles, un 100 mètres entre Shelly-Ann Fraser-Pryce et moi, c’est réglé !", concluait le Suédois tout sourire (regardez-le sur YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fpjOD-tdCWo).

Allianz Mémorial Van Damme

Vendredi 2 septembre 2022

Stade Roi Baudouin à Bruxelles

Tickets en vente via www.allianzmemorialvandamme.be