-
© Camer.be : La rédaction
- 13 Mar 2026 09:45:02
- |
- 566
- |
-
CAMEROUN :: La mort tragique d'un jeune colonel émeut l'opinion :: CAMEROON
Le lieutenant -colonel Hervé Dimitri ABADA, 47 ans, et plein de vie jusqu'à ce matin, a brutalement quitté ce monde. Pris d'un malaise, l'attaque vasculaire cérébral ( AVC), selon des sources à la gendarmerie nationale dont il était officier supérieur, le lieutenant -colonel Dimitri Hervé ABADA, a rendu l'âme.
C'était ce jeudi, 12 mars 2026. La dépouille du jeune officier supérieur de gendarmerie a été gardée au funérarium du CFTA, au quartier Ekounou, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.
Un malaise, et le lieutenant -colonel Dimitri Hervé ABADA a rangé son arme à la caserne, laissant sa famille, parents, amis et connaissances, dans la désolation totale. Au sein de les gendarmerie nationale, c'est la consternation totale.
Originaire de Nyakokombo, plus précisément du village Tombo dans le département le Nyong-et-Mfoumou dans la région du Centre, le lieutenant -colonel Dimitri Hervé ABADA, apprend-on, était un sujet très brillant, de même qu'il était très affable.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Terrain, tontine, obligations… pourquoi la BVMAC peine encore à séduire les épargnants
HOMMAGE de Shanda Tonme Au Général Camille Nkoa Atenga
La mort tragique d'un jeune colonel émeut l'opinion
Affaire de scanning au port de Douala : Où est passée la SGS ?
KC-135 américain : crash en Irak en pleine opération contre l'Iran
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1034073
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 569989
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 457735
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 387117
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 230991
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 220185