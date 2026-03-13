CAMEROUN :: La mort tragique d'un jeune colonel émeut l'opinion :: CAMEROON

Le lieutenant -colonel Hervé Dimitri ABADA, 47 ans, et plein de vie jusqu'à ce matin, a brutalement quitté ce monde. Pris d'un malaise, l'attaque vasculaire cérébral ( AVC), selon des sources à la gendarmerie nationale dont il était officier supérieur, le lieutenant -colonel Dimitri Hervé ABADA, a rendu l'âme.

C'était ce jeudi, 12 mars 2026. La dépouille du jeune officier supérieur de gendarmerie a été gardée au funérarium du CFTA, au quartier Ekounou, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Un malaise, et le lieutenant -colonel Dimitri Hervé ABADA a rangé son arme à la caserne, laissant sa famille, parents, amis et connaissances, dans la désolation totale. Au sein de les gendarmerie nationale, c'est la consternation totale.

Originaire de Nyakokombo, plus précisément du village Tombo dans le département le Nyong-et-Mfoumou dans la région du Centre, le lieutenant -colonel Dimitri Hervé ABADA, apprend-on, était un sujet très brillant, de même qu'il était très affable.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp