Si l'on cherche un lieu ravissant en région parisienne où la musique africaine résonne avec éclat et convivialité, il suffit de franchir le seuil du 35 rue Auguste d'Aix à Fresnes. Là, au cœur de la ville, s'élève La Sanaga, un parterre, un restaurant ou une boîte de nuit qui rayonne dans un décor fascinant : un véritable sanctuaire où les saveurs exotiques rencontrent les rythmes envoûtants du continent africain.

Des mets traditionnels venus de tout un continent s’invitent à table, dans une explosion de couleurs et de parfums.

Puis, lorsque le dimanche s’annonce, un concert live suspend le temps, offrant un spectacle vibrant, une communion entre artistes et convives, un souffle d’émotion pure.

Le samedi, les platines s’embrasent et la piste de danse devient le théâtre d’une euphorie partagée, portée par un DJ: DJ ALINO aux commandes d’une nuit enfiévrée.

Et si La Sanaga vibre ainsi, c’est aussi grâce à une muse, une étoile qui illumine les lieux : Marie Noëlle. Sublime hôtesse, magicienne des saveurs, elle sait conjuguer le raffinement culinaire et l’âme de la scène, une beauté avec le sourire au point. Parfois, elle abandonne un instant ses fourneaux pour saisir le micro et captiver l’assemblée d’une voix qui touche au cœur.