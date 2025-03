CAMEROUN :: Messanga Nyamding dénonce la KAMTO-phobie et la BAMILEKE-phobie avant les élections :: CAMEROON

Le Professeur Messanga Nyamding, figure politique et intellectuelle camerounaise, a récemment dénoncé les phénomènes de KAMTO-phobie et de BAMILEKE-phobie qui se propagent dans le pays à l’approche des élections décisives. Selon lui, ces attitudes sont alimentées par certains compatriotes qui utilisent Maurice Kamto et les Bamilékés comme boucs émissaires pour diviser la population.

« À un moment donné, il y a une KAMTO-phobie qu’il faut reconnaître. Elle est nourrie par de nombreux extrémistes qui ont KAMTO et les Bamilékés comme boucs émissaires ! », a déclaré le Professeur Messanga Nyamding. Ces propos mettent en lumière une tendance inquiétante dans le paysage politique camerounais, où les clivages ethniques et politiques sont souvent exploités à des fins électoralistes.

La KAMTO-phobie fait référence à une hostilité injustifiée envers Maurice Kamto, leader du MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) et ancien candidat à la présidentielle. La BAMILEKE-phobie, quant à elle, désigne une discrimination ou une stigmatisation à l’encontre de l’ethnie bamiléké, l’une des plus importantes du Cameroun. Ces deux phénomènes, selon Messanga Nyamding, sont utilisés pour créer des divisions et détourner l’attention des vrais enjeux politiques.

Le Professeur a appelé à une prise de conscience collective pour mettre fin à ces pratiques nocives. Il a souligné l’importance de l’unité nationale et de la tolérance, surtout dans un contexte électoral où les tensions peuvent facilement dégénérer. « Nous devons dépasser ces clivages et nous concentrer sur les défis qui nous rassemblent, plutôt que sur ceux qui nous divisent », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient dans un climat politique tendu, marqué par des élections à haut risque et des rivalités exacerbées entre les différents partis politiques. Les propos de Messanga Nyamding résonnent comme un appel à la raison et à la responsabilité, tant pour les acteurs politiques que pour les citoyens.

La condamnation de la KAMTO-phobie et de la BAMILEKE-phobie par le Professeur Messanga Nyamding est un rappel salutaire de l’importance de l’unité et du respect mutuel dans un pays aussi diversifié que le Cameroun. À l’approche des élections, il est crucial de privilégier le dialogue et la coopération plutôt que la division et la stigmatisation.