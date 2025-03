CAMEROUN :: 3000 taxis et 4000 mototricycles importés de Corée du Sud, une usine de montage prévue :: CAMEROON

Le ministre des Transports du Cameroun, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, a annoncé une importante initiative visant à moderniser le secteur des transports dans le pays. Selon lui, 3000 taxis et 4000 mototricycles seront importés de Corée du Sud pour répondre aux besoins croissants en mobilité urbaine. Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre le Cameroun et une entreprise sud-coréenne spécialisée dans la fabrication de véhicules utilitaires.

Mais l’annonce ne s’arrête pas là. Le ministre a également révélé qu’une usine de montage et d’assemblage de véhicules et de tricycles sera implantée au Cameroun. Cette usine, une fois opérationnelle, aura une capacité de production annuelle comprise entre 30 000 et 40 000 véhicules utilitaires. Cette initiative vise non seulement à réduire les importations de véhicules, mais aussi à créer des emplois locaux et à stimuler l’économie camerounaise.

Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe a signé une convention avec une entreprise sud-coréenne pour concrétiser ce projet. Cependant, cette annonce a suscité des réactions mitigées. Certains observateurs rappellent que des projets similaires, comme l’usine de tracteurs annoncée il y a quelques années, n’ont toujours pas vu le jour. « On a oublié de lui rappeler qu’on attend toujours l’usine des tracteurs que le Premier ministre est supposé avoir inauguré il y a quelque temps », a ironisé un commentateur.

Malgré ces critiques, le projet de modernisation des transports au Cameroun représente une avancée significative. L’importation de taxis et de mototricycles permettra de renouveler le parc automobile vieillissant, tandis que l’usine de montage renforcera l’autonomie du pays dans la production de véhicules.

En conclusion, cette initiative du ministère des Transports camerounais marque une étape importante dans le développement des infrastructures de transport. Toutefois, sa réussite dépendra de la capacité du gouvernement à tenir ses engagements et à concrétiser rapidement ces projets.